Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, 'kaçacak' iddiasına dava açıyor: 'İftira' /25 Mayıs 2022 17:05

Erdoğan, 'kaçacak' iddiasına dava açıyor: 'İftira'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği 'Erdoğan ve ailesi yurt dışına kaçacak' iddiasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dava açmak için harekete geçti.

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Erdoğan, Türkiye'de bazı vakıflar aracılığıyla yurtdışına para kaçırıldığı yönünde iddialar ortaya atan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında yasal yollara başvuracak. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında yasal yollara başvuruyoruz" denildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada saat 22'yi işaret ederek "Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim" demiş, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise bu iddialara "Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür" ifadesiyle yanıt vermişti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ile ilgili iddialarını konu alan videoyu dün sosyal medya hesabından paylaştı.

KARŞI HAREKETE GEÇİYOR
Kılıçdaroğlu'nun videoyu yayınlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili bugün karşı atağa geçti. Erdoğan, avukatlarına verdiği talimatta Kılıçdaroğlu hakkında yasal yollara başvurulmasını söyledi.

AYDIN: AKIL VE İZAN DIŞI İFTİRALAR
Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır" dedi.
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