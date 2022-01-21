Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın kalbi de mi teklemeye başladı? /21 Ocak 2022 10:07

Erdoğan'ın kalbi de mi teklemeye başladı?

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İsrailli bir kardiyologdan ‘tıbbi tavsiye aldığı’ ve bu nedenle ‘kalp sorunları yaşıyor olabileceği’ öne sürüldü. Erdoğan'ın bilindiği gibi yaşa bağlı pek çok hastalığı mevcut. Denge problemleri yaşayan, yürümekte zorlanan Erdoğan, geçtiğimiz aylarda, bir kaç gün ortalarda görünmeyince öldüğü ile ilgili bir iddia da Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü.

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İsrail’de yayın yapan Ynet, Erdoğan’ın Sourasky Tıp Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Kardiyolog Prof. İzhak Shapira’dan tıbbi tavsiye aldığını öne sürdü. Haberde kardiyolog Shapira’nın dünya liderlerine tıbbi sorunlar ve tedavileri konusunda tavsiyelerde bulunduğu belirtildi.


Euronews’in aktardığı haberde Ynet’in konuya yakın kaynağı, ikilinin Türkiye’de buluşmasının “sürpriz olmayacağını” kaydetti. Haberde, ünlü kardiyoloğun Erdoğan’la ilişkisinin “Türk Cumhurbaşkanının kalp sorunu yaşıyor olabileceği” spekülasyonuna neden olabileceğini ancak bunu destekleyecek resmi bir bilgi bulunmadığı vurgulandı.


İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan Sourasky Tıp Merkezi

Haberde Erdoğan’ın yakın zamanda yürüme güçlüğü çektiği videolar hatırlatılarak, spekülasyonların ardından Erdoğan’ın basketbol oynadığı görüntülerin yayınlandığı kaydedildi. Gelecek ay 68 yaşına girecek olan Erdoğan’ın 2011 yılında bağırsak ameliyatı olduğu ve bunun dışında başka bir tıbbi sorununun bilinmediği ifade edildi. Sourasky Tıp Merkezi’nin dünyanın önde gelen sağlık merkezlerinden olduğu ve Körfez ülkelerinin zenginlerinin burayı tercih ettikleri belirtildi.
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