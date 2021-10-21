Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Sağlığı ile tartışmaların sürdüğü, muhalefet parti liderlerinin ülkeyi yönetebileceğine dair rapor istediği AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çıktığı Afrika turunda Angola Devlet Başkanı Angola Devlet Başkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile ortak basın toplantısı sırasında uyukladı. Erdoğan’ın ayrıca toplantı sırasında burnunu karıştırması dikkat çekti.







ANKARA’DA GÜNDEM ERDOĞAN’IN SAĞLIK DURUMU





Bold'da yer alan habere göre yürürken sendeleyen, uyuklayan, önündeki metni okumakta zorlanan, yapmaması gereken hareketleri yapan Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili tartışmalar sürüyor. Erdoğan son olarak Afrika turunda ortak basın toplantısında basının önünde burnunu karıştırıp uyukladı. Temmuz ayında Kıbrıs gezisi sonrası çektiği bayramlaşma videosunda uyuyakalması sonrası Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili iddialar arttı. Saray’ın altında Erdoğan için tam teşekküllü bir hastane olduğu iddia edilirken, Erdoğan yine yakın zamanda katıldığı Kosova gezisinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ziyareti yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.





MUHALEFET ÜLKEYİ YÖNETEBİLECEK DURUMDA OLDUĞUNA DAİR RAPOR İSTİYOR







Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili muhalefet partileri sağlık raporu istiyor. Ana muhalefet partisi CHP’nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili “Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!” dedi. Demokrat Parti Genel başkanı Gültekin Uysal da Merkez Bankası’ndan 3 yöneticiyi görevden alması sonrası “Sn Erdoğan’ın muhakeme yeteneğini kaybettiği anlaşılıyor; tıbben kontrolden geçirilmeli!!! Cinnet geçiren birisinin ülkeyi yönetme ehliyetini sorgulamak zorundayız!!!” ifadelerini kullandı. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da “Şu anda gördüğümüz kadarıyla Allah Teala sağlık afiyet versin derim, Tayyip Bey hakikaten rahatsız, sağlık açısından söylüyorum. Yürümesinden tutun, konuşmasına kadar her noktada o da bir arayışın içinde…” demişti.



