Erdoğan kanlı planların yapıldığı ‘Mahrem Odalar’ın neresinde

Gazeteci Adem Yavuz Arslan, son günlerde SADAT’çıların ‘Mahrem odalar’daki kirli planlarını anlatan Sedat Peker’in sözlerine mercek tuttu.









Kanlı planların yapıldığı bu odalarda kimlerin olduğunu açıklamayan Peker, sadece SADAT’ın kurucularından Adnan Tanrıverdi’nin adını vermişti.





Konuyu gündeme taşıyan Peker’in, bu odalarda ittifakta olan yapı ve kişileri açıklama yükümlüğü olduğunu söyleyen Adem Yavuz Arslan, Peker’e yanıtlaması için bir dizi soru yöneltti.





Bu mahrem odaların temel amacının Erdoğan rejimini korumak olduğunu hatırlatan Adem Yavuz Arslan, Tayyip Erdoğan’ın bu mahrem odaların neresinde olduğunu sordu.