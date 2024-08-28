Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, 'Kapılar kapandı' dediği ABD Büyükelçisi'yle Saray'da görüştü /28 Ağustos 2024 19:35

Erdoğan, 'Kapılar kapandı' dediği ABD Büyükelçisi'yle Saray'da görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Kılıçdaroğlu'nu seçim sürecinde ziyaret ettiği için, "Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin?" dediği ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etti.

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Eylül ayında görev süresi dolacak olan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, veda ziyaretlerini sürdürüyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Flake'i Beştepe'deki Saray'da kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin detayına ilişkin açıklama yapılmadı.

ERDOĞAN DAHA ÖNCE SERT SÖZLERLE ELEŞTİRMİŞTİ

Geçen sene yapılan genel seçimler öncesi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake hakkında Erdoğan şu sözleri söylemişti:

“Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır. Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin? Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin.”
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