Erdoğan kara para aklamaktan yargılanan kardeşler için söz verdi: 'Arkadaşlarımız bakacak'

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı’nda, bir kız öğrenci konuşmaların ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a koşarak sarıldı, elini öptü. Ardından Erdoğan da genç kızın elini öptü. Sahnede Erdoğan’a koşarak sarılan Nihal ve Bahar Candan’ın kardeşi Zeynep Su “Ablalarımın durumunu tek tek anlattım. Gözümün içine bakarak dinleyip, ilgileneceğini söyledi. Çok mutluyum” dedi.















Yandaş Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; o anları anlatan Zeynep Su Candan şunları söyledi:





"İDDİANAMEDE SOMUT DELİL YOK"



İddianamede hiçbir somut delil yok. Ben savcılarıma, devletime sonsuz saygı içerisindeyim. İnsana yanlış yapar, yalan söylersin kalp kırarsın ama devlete yanlış yapılmaz. Benim babam bir devlet üniversitesinde dekan, annem sınıf öğretmeni. Anneannem, dedem devlette öğretmenlik yaptı. Yani biz hayatının merkezine devleti koymuş bir aileyiz. Bütün bunlara rağmen devlete yanlış yapmakla suçladılar. Ablam şu anda ölümün kıyısında. Benim annem ve babam onu yetiştirmek için o kadar emek verdi. Ama o şimdi içerde ölmek üzere. Ben çok korkuyorum.





"GÖZÜMÜN İÇİNE BAKTI, DİNLEDİ"

Bütün bunları Cumhurbaşkanı’mıza anlattım. Gözümün içine bakarak, tek tek dinledi. Çok teşekkür ederim. Elinden geleni yapacağını söyleyerek arkadaşlarımız bakacak, yapılacak bir şey varsa dedi. Çok çok mutluyum. Sonra başka bir başka arkadaşına yönlendirdi. O da bütün bunları dinledi, o da ilgileneceğini söyledi. "