Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Katar için kimi seçti? /04 Temmuz 2020 18:50

Erdoğan, Katar için kimi seçti?

Katar Büyükelçiliği'ne Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun kardeşi tayin edildi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar’a yaptığı ziyaretten önce Doha Büyükelçisi olarak tayin ettiği Mehmet Mustafa Göksu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun kardeşi olduğu öğrenildi.

Tevfik Göksu, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı tekrarlanan seçimlerde kaybetmesinin akabinde Belediye Meclisi’nde Başkan Ekrem İmamoğlu’nun onaylanmasını istediği projelere karşı muhalefeti ile biliniyor. 
Katar Büyükelçiliği ne Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu nun kardeşi atandı!

Mustafa ve Tevfik Göksu’nun ağabeyi Mahmut Göksu ise 21'inci ve 22'nci dönemde AKP Adıyaman milletvekili olarak parlamentoda görev yapmıştı.

DİKKATİ ÇEKEN BÜYÜKELÇİ TAYİNLERİ

Başkanlık sistemine geçişle birlikte Dışişleri Bakanlığı’nın teşkilat kanunu da değiştirilerek meslek memurluklarına da atama yapılmasına kapı aralanmıştı.

Dışarıdan büyükelçi olarak atananlara son dönemde eklenen en dikkat çekici isim 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarında isim geçen dört bakandan biri olan Egemen Bağış oldu. 

Bağış, ocak ayında Çekya'nın başşehri Prag’a büyükelçi olarak atanırken, 2017 yılında da Merve Kavakçı, Malezya’nın başşehdi Kuala Lumpur’a büyükelçi olarak tayin edilmişti.

ESKİ BAKANIN KARDEŞİ KUVEYT BÜYÜKELÇİSİ 

Aynı kararnamede dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak da Kuveyt Büyükelçisi olarak görevlendirilmişti. 

Benzer şekilde, Cumhurbaşkanı başdanışmanı Emin Önen, Pekin’e; eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu, Hartum’a; eski AKP Milletvekili Murat Mercan da Tokyo Büyükelçisi olarak atanmıştı.
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