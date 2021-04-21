Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan kayıp 128 milyar dolardan 'düşmanlık' çıkardı /21 Nisan 2021 13:08

Erdoğan kayıp 128 milyar dolardan 'düşmanlık' çıkardı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gündeminde kayıp 128 milyar dolar iddiaları vardı. Grup toplantısında konuşan Erdoğan, CHP'ye yüklendi. CHP'nin AKP, Erdoğan ve Cumhur İttifakı düşmanlığı yaptığını ileri süren Erdoğan asıl amacın 128 milyar dolar olmadığını söyledi.

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Erdoğan konuşmasında "Esasen, ortada gerçekten 128 milyar doların akıbetini anlama arayışı olmadığı için, söylenen sözlerde doğru olan hiçbir şey de yoktur. Ne rakam doğru, ne rakama yüklenen anlam doğru, ne bu rakam üzerinden yürütülen kampanya doğru… Baştan sona yanlış... Baştan sona cehalet..." ifadelerine yer verdi. 

CHP için "Cehli mikap, yani cehaletin küpüdür. Cehli mikap, öğretimden geçtiği için konunun “ne” olduğunu bilir, eğitimli olduğu için “nasıl”ını da bilir. Bu kesimi tehlikeli kılan ise, bilerek ve isteyerek konunun nedenini ve niçinini karıştırmak, doğrularla yanlışları harmanlayarak, sürekli senaryolar peşinde koşmalarıdır" diyen Erdoğan CHP'nin asıl amacının 128 milyar dolar olmadığını ileri sürdü. "Herhalde bu cehli mikap kesimi size tanıdık gelmiştir. Erdoğan düşmanlığı, AK Parti düşmanlığı, Cumhur İttifakı düşmanlığı bu cehli mikap kesiminin gözlerini öyle bir kör etmiştir ki, ülkenin ve milletin felaketinden medet umar hale gelmişlerdir. Nedir bu diledikleri felaket? 

Bunların artık gizlemeye dahi ihtiyaç duymadıkları temennileri, Türkiye’nin önce, tıpkı 1994 ve 2001 yılında olduğu gibi çok derin ve keskin bir ekonomik kriz yaşaması, ardından da siyasi değişime maruz kalmasıdır. Diğer konularda dikiş tutturamayınca, şimdi “cehli mikap” olarak yanlış ve yalan olduğunu en iyi kendilerinin bildiği “128 milyar dolar nerede” yalanına sarıldılar" dedi. 
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