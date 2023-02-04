Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan kendini dinlemeyen AKP'li vekillere kızdı: Gelmeyen gider! /04 Şubat 2023 10:13

Erdoğan kendini dinlemeyen AKP'li vekillere kızdı: Gelmeyen gider!

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın uyarılarına karşın TBMM Genel Kurulu kıl payı çoğunlukla açıldı. Yaşanan son gelişme Erdoğan'ı kızdırdı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü vekillerine “Genel Kurul’da eğer yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa ki dün (salı günü) böyle oldu, bu millet hakkını sizlere helal etmez” çıkışında bulundu. Ancak Erdoğan, Meclis’ten ayrılır ayrılmaz Genel Kurul’da aynı tablo yaşandı, ilk tur yoklamasında çoğunluk sağlanamadı. İkinci turda 210 milletvekiliyle birleşim “kıl payı” açıldı. 

ERDOĞAN BİLGİLENDİRİLDİ
Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Erdoğan, toplantı sonrası AKP Genel Merkezi’ne geçti. Burada seçimlere yönelik kurulan strateji kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, parti kurmayları Erdoğan’ı, TBMM Genel Kurulu’nda önceki günlere ilişkin katılım verilerini de aktardı. Bunun üzerine Erdoğan’ın sinirlendiği ve kurmaylarına, “Uyarılarımız neden dikkate alınmıyor? Uyarmamıza rağmen hâlâ yeterli çoğunluk sağlanamıyor. Milletvekilleri Meclis’e gelecek, Meclis’teki görüşmelere katılacak. Gelmeyen gider” dediği kaydedildi.

TBMM Genel Kurulu bu kez de perşembe günü Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Yeterli çoğunluk sağlanamayınca 15 dakika ara verdi. Aranın ardından Akar, “Yoklama işlemini tekrarlayacağım” uyarısında bulundu. İkinci tur yoklamada ancak yeter sayı bulundu ve görüşmelere başlandı. Bu tablo, Erdoğan’ın A takımına yaptığı ikinci uyarının da “milletvekillerince kabul görmediğini” ortaya koydu. 

‘14 HAZİRAN’ DEDİ
Erdoğan, Sultanbeyli’de Aydos Kalesi açılış töreninde konuştu. “14 Haziran yeniden bir uyanış olacak. Yeniden bir diriliş olacak. Sandıkları siz patlatacaksınız” şeklinde konuştu. Sosyal medyada “14 Mayıs yerine 14 Haziran dedi” yorumları yapıldı.
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