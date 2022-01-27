Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan kendini Promptera kaptırınca... /27 Ocak 2022 13:39

Erdoğan kendini Promptera kaptırınca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşamki NTV-Star TV ortak yayınında prompterın akışına kendini kaptırdı. Erdoğan gazetecilerin sorularını dahi beklemeden cevap vermesi gözlerden kaçmadı.

Promptera kendini kaptırınca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam NTV-Star TV ortak canlı yayında Ahmed Arpat, Seda Öğretir, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik ve Akademisyen Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın'ın sorularını yanıtladı.

Sağlık problemlerinin olduğu gündemden düşmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cevapları prompterdan okuması gözlerden kaçmadı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce de prompterdan okuduğu görüntüler gündemde çok konuşulmuştu. Dün akşamki yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soru sorulmadan cevap vermesiyle Erdoğan'ın cevapları yine prompterdan okuduğunu gösterdi.

Prompter'ın akışına kendini kaptıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'in açıklamaları sorulmadan yorumda bulunmaya başladı. Erdoğan'ın soru sorulmadan cevap verdiğini fark eden gazeteciler Ahmed Arpat ve Nazlı Çelik araya girip, soruyu sorması dikkat çekti.
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Promptera kendini kaptırınca...

Promptera kendini kaptırınca...

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