Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: ‘Piyasalarda bir daha dalgalanma olmayacağını düşünüyoruz’ /19 Ocak 2022 16:14

Erdoğan: ‘Piyasalarda bir daha dalgalanma olmayacağını düşünüyoruz’

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlar Toplantısı’nda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Piyasalara ilişkin 'Bir daha dalgalanma olmayacağını düşünüyoruz" diyen Erdoğan muhtar maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarıldığını da açıkladı.

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Tayyip Erdoğan, muhtarlarla yaptığı toplantıda muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yükselttiklerini duyurdu. Erdoğan, dövizde yaşanan oynaklığına ilişkin de “Piyasalarda bir daha dalgalanma olmayacağını düşünüyoruz” açıklamasını yaptı. Erdoğan'ın net bir ifade ile 'olmayacak' demek yerine 'olmayacağını düşünüyoruz" ifasini kullanması da dikkat çekti. 

Artı Gerçek’in aktardığına göre Erdoğan, “Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Hükümete geldiğimizde muhtar maaşları 97 liracıktı. Bu yılbaşı itibariyle 3392 lira seviyesine çıkarmıştık. 1726 lira tutarındaki SGK primlerini de karşılamaya başlamıştık. Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını Asgari Ücret seviyesine, yani 4250 liraya yükseltme kararı aldık” ifadelerini kullandı.

‘BİZİM SİZİNLE KADER BAĞIMIZ VAR’

Erdoğan, muhtar buluşmalarına yeniden başladıklarını belirtti ve CHP’yi hedef gösterdi:

“Bizim sizinle kader bağımız var. 24 yıl önce siyasi hayatımız bitirilmek istenirken bu kardeşiniz için gazeteler ‘muhtar bile olamaz’ diye başlık attılar. Bu ifade zihin dünyalarında muhtara biçtikleri değeri gösteriyor. Kim bu zihniyet? CHP… İşi gücü bunların mühür toplamak, toplattırmaktır.”

Erdoğan, “Siz şimdi onların muhtar sevdalısı kesildiklerine bakmayın, ellerine fırsat geçtiğinde muhtarlıkların da kapısına kilit vurmaktan vazgeçmezler. Muhtarın yanına sekreter koyacakmış. İnanıyor musunuz bunlara? İşleri, güçleri palavra. Önce elinizdeki belediyelerle gelin de bizim muhtar kardeşlerimize oralardan destek verin de görelim. Elinizdeki belediyelerde buyrun elinizi tutan mı var? Ücretsiz elektrik verin. Bir defa elektrik olayı belediyelerin mi elinde? Belediye ile alakası yok. Böyle bir yalan söyleyen ana muhalefetin başıdır. Dürüstlük bunların semtine uğramamış. Bu oyunları muhtarlar bozacak” ifadelerini kullandı.

Erdoğan son olarak “Artık piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklanan dalgalanmanın yaşanmayacağını düşünüyoruz” dedi.
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