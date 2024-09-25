Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Kiev ile Numan Kurtulmuş ise Moskova ile temasta /25 Eylül 2024 15:37

Erdoğan Kiev ile Numan Kurtulmuş ise Moskova ile temasta

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu vesilesiyle New York’ta, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşürken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’ta Moskova’da temaslarda bulundu.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş resmî ziyaret kapsamında Moskova’ya geldi.

Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Kurtulmuş, Türkiye-Rusya ilişkilerinin parlamento düzeyinde güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Kurtulmuş, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar hedefine her geçen gün daha fazla yaklaşıldığını belirtti.

Rusya’daki Türk iş insanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, tek taraflı yaptırımlara katılmadıklarını ve bu yaptırımların sadece Rus halkını değil, küresel ekonomik dengeleri de olumsuz etkilediğini ifade etti. Avrupa hava sahasının Türkiye heyetine kapalı olmasının Moskova’ya yolculuğu uzattığını da dile getirdi.

Kurtulmuş’un Rusya temasları, sadece siyasi değil, diplomasi ve eğitim alanında da sürdü. Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi’ni ziyaret eden Kurtulmuş, burada akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelerek küresel sorunlar, yeni güç dengeleri ve Türkiye-Rusya ilişkilerinin geleceği üzerine görüş alışverişinde bulundu. Kurtulmuş, bu dönemde siyasilerin ve akademisyenlerin yeni fikirler üretip çözümler geliştirmesinin önemine dikkat çekti. Bu ziyaret, Türkiye ve Rusya arasındaki çok taraflı iş birliğini derinleştirme ve bölgesel istikrarı artırma açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
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