Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile görüşmek için aracı koydu; İşte ilginç iddianın detayları! /07 Ağustos 2024 17:33

Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile görüşmek için aracı koydu; İşte ilginç iddianın detayları!

Korkusuz yazarı Can Ataklı, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için aracı gönderdiğini öne sürdü.

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Korkusuz yazarı Can Ataklı, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yerel seçim yenilgisi sonrası CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için bir aracı gönderdiği kulisini paylaştı.

KILIÇDAROĞLU TALEBİ YALANLAMADI

Aracının Ankara’da genellikle AKP’lilerin çok rağbet ettiği bir özel hastanenin sahibi olduğunu belirten Ataklı, “Kemal Kılıçdaroğlu’na telefon edip sordum. Yalanlamadı. Sadece ‘Beni doğrudan aramadı, bu nedenle aracı olan kişiye ne kadar güvenebileceğimi bilemem, ama böyle bir görüşmeye yanaşmayacağımı ilettim, sonra da zaten ses çıkmadı’ dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile üstelik artık genel başkan değilken neden görüşmek istesin? Kılıçdaroğlu bu konuda bir yorum yapmadı” dedi.

DONAT RÖPORTAJDA ÖZEL’İ GÖRÜŞME İÇİN ZORLADI

Kendi tahminini paylaşan Ataklı, şunları söyledi:

“Erdoğan seçimde ağır yenilgi alınca büyük moral çöküntüsüne girdi. Yaklaşan sonu da fark etti. Bu nedenle muhalefetle yakınlaşma gereği hissetti. Çünkü gelecek için bazı güvenceler alması gerek. Esas görüşmek istediği Özgür Özel. Ama doğrudan ona böyle bir çağrı yapmayı karizması açısından sakıncalı gördü. Eğer görüşme olabilse muhtemelen Kılıçdaroğlu’ndan ‘Özel’le görüşelim, ama çağrı ondan gelsin’ diyecekti.

Kılıçdaroğlu görüşmeyince bu konuyu halletmesi için Özgür Özel’in de kıramayacağı en eski gazetecilerden Yavuz Donat devreye sokuldu. Yavuz Donat, Özel’i özel röportaj için ikna etti, sorularla sıkıştırdığı Özel’den ‘Tabii ki Erdoğan’la görüşürüm’ cümlesini almayı başardı. Sabah gazetesi bu röportajı manşete çıkardı ve bir anlamda Özel’i bağladı. Ardından iki görüşme gerçekleşti.”
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