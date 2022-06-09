Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na açtığı davayı kaybetti /09 Haziran 2022 11:53

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na açtığı davayı kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 Ocak 2021'deki konuşması nedeniyle açtığı 1 milyon liralık davayı kaybetti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhinde açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kazandı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter'dan Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen davanın kararını duyurdu.

Çelik, "Onurlu Yargıçlar, kararları ile Erdoğan'a ders vermeye devam ediyor! Genel Başkanımızın, "yolsuzluk, sözde Cumhurbaşkanı..." eleştirilerine karşı 1 milyon TL talepli dava açmış olan Erdoğan, bugünkü duruşmada yine kaybetti! @kilicdaroglu yine kazandı! Zira hep haklı..” dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 10 Ocak 2021'de düzenlediği basın toplantısında, basına getirilen yasakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcü gazetesi ile ilgili "okumayın" çağrısını eleştirirken, “2020 yılında bir ülkenin sözde cumhurbaşkanı, bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip 'ben o gazeteyi okumuyorum, siz de satın almayıp, okumayın' diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki vesayeti ve baskıyı düşünün. Sıradan bir kişi bunu söylemiyor, devleti yöneten en tepedeki koltukta oturan zat söylüyor” demişti.
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