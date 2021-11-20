Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı 17 davayı geri çekti, 4,4 milyon TL tazminattan vazgeçti /20 Kasım 2021 13:15

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı 17 davayı geri çekti, 4,4 milyon TL tazminattan vazgeçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'na açtığı 17 davayı geri çekmesiyle 4 milyon 460 bin lira tutarındaki tazminattan vazgeçmiş oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı davaları geri çekmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. 17 davadan feragat eden Erdoğan, böylece 4 milyon 460 bin lira tutarındaki tazminattan da vazgeçti. 

Erdoğan, bu hafta Meclis grup toplantısındaki konuşmasında CHP liderinin "helalleşme" çağrısına değinirken, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Kılıçdaroğlu'na açtığı davaları geri çektiğini hatırlatarak, "Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim, ama sen bunların hiçbirinin kadrini, kıymetini bilmedin, anlamadın" demişti.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın verdiği bilgiye göre, 15 Temmuz'dan sonra Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında açtığı 17 davadan feragat etti.

"Bir kereye mahsus olarak affediyorum"

Mahkemeye sunulan davadan feragat dilekçesinde, Erdoğan'ın 29 Temmuz 2016 tarihli konuşmasındaki, "Şu ana kadar şahsıma her türlü saygısızlığı, hakareti yapanları bir kereye mahsus olarak affediyorum ve davalarımı geri çekiyorum" açıklamasına atıfta bulunuldu.

Erdoğan'ın 2011 yılında da dava ve şikayetlerden vazgeçmek suretiyle "iyi niyet" ortaya koyduğuna dikkat çekilerek, "Kısa süreli bir bahar havasından sonra, sistematik hakaret kampanyasına kaldığı yerden devam edildiği de üzülerek müşahede edilmiştir. FETÖ'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden ve milletçe ödediğimiz ağır bedellerden sonra tarihi bir fırsatı yakaladığımız tartışmasızdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin asgari müştereklerde buluşması, birlik ve beraberliğimizin tahkim edilmesi, siyasi hayatımızda asgari nezaketin kalıcı olarak tesis edilmesi ümidi ve iradesiyle işbu davadan feragat etmektedir" ifadelerine yer verildi.

17 davadan feragat etti

Erdoğan, 17 davadan feragat ederek talep edilen toplam 4 milyon 460 bin lira tutarındaki tazminattan da vazgeçmiş oldu. Geri çekilen davalarda, Kılıçdaroğlu'nun 2011-2016 yılları arasında Meclis grup toplantılarda, mitinglerde ve toplantılarda yaptığı çeşitli konuşmalarda Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeleri konu edilmişti.

Davalardaki tazminat talebi tutarları ise 10 bin ile 1 milyon lira arasında değişti. En yüksek tutar olan 1 milyon lira tazminat 3 ayrı davada talep edilirken, dava konularını Kılıçdaroğlu'nun Reyhanlı'daki patlamada ve Uludere'deki hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sorumlusu olarak Erdoğan'ı göstermesi, terör örgütü elemanı yetiştirerek Suriye'ye gönderme suçlaması ile namus ve şeref kavramları kullanılarak yapılan hakaret içerikli ifadeler oluşturdu.
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