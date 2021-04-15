Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermedi

Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Yıldırım Akbulut için bugün Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu selam vermeden es geçmesi dikkati çekti.

Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Yıldırım Akbulut için bugün Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.





Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu selam vermeden es geçmesi dikkati çekti.





Cenaze namazı sonrasında konuşan Erdoğan, “Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin, cennetiyle müşerref kılsın. Yıldırım Bey devletin birçok kademelerinde değişik görevler aldı. En son Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi’nde beraber çalıştık. Tabii Yıldırım Bey’in en büyük özelliği tevazu idi, mütevazi idi. Bu tevazuundan hiçbir an sapmadı ve düşüncelerini, bütün tecrübelerini bizlerle İstişare Konseyi’nde de paylaşmak üzere kendisinden gerçekten çok çok istifade ettik” ifadelerini kullandı.







