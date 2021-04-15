Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermedi /15 Nisan 2021 16:30

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için düzenlenen törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na selam vermedi.

SHABER3.COM

Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Yıldırım Akbulut için bugün Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu selam vermeden es geçmesi dikkati çekti.



Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Yıldırım Akbulut için bugün Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu selam vermeden es geçmesi dikkati çekti.

Cenaze namazı sonrasında konuşan Erdoğan, “Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin, cennetiyle müşerref kılsın. Yıldırım Bey devletin birçok kademelerinde değişik görevler aldı. En son Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi’nde beraber çalıştık. Tabii Yıldırım Bey’in en büyük özelliği tevazu idi, mütevazi idi. Bu tevazuundan hiçbir an sapmadı ve düşüncelerini, bütün tecrübelerini bizlerle İstişare Konseyi’nde de paylaşmak üzere kendisinden gerçekten çok çok istifade ettik” ifadelerini kullandı.


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