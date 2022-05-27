Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun parasını Türgev ve Ensar'a verdi: 'Birkaç kuruş nasibi olsun' /27 Mayıs 2022 16:43

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun parasını Türgev ve Ensar'a verdi: 'Birkaç kuruş nasibi olsun'

,AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Bana düşen, bu parayı TÜRGEV ve Ensar vakfına verelim. Hiç olmazsa birkaç kuruşu da buralara nasip olsun" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenecek "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında açıklamalarda bulundu. Gündeminde Kılıçdaroğlu'nun gündeme taşıdığı 'Türken'e para transferi ve kaçacak' iddiası vardı. 

Kılıçdaroğlu'dan aldığı tazminatları Türgev ve Ensar Vakfı'na verdiğini belirten Erdoğan "Bay Kemal'in geçen akşam söylediğinden farkı var mı? Cumhurbaşkanı da kaçırmış. Oradan 150 bin lira ceza. Ardından bir 100 bin lira daha. Bana düşen de bu parayı TÜRGEV ve Ensar vakfına verelim. Hiç olmazsa Bay Kemal'in birkaç kuruşu da buralara nasip olsun. Hayır kurumlarımızın yolu nereden geçiyor bilsin. Paraları nereden bulacak? Devletin CHP'ye verdiği paraları buraya naklediyor" ifadelerini kullandı.

BELGELERİN YANSITILMASINI İSTEDİ
Konuşmasının bir bölümünde ekranda belgelerin belirmesini bekleyen Erdoğan, bu noktada rejiye seslendi. "Belge, belge" diyerek ekrana istediği görüntülerin yansıtılmasını isteyen Erdoğan, sözlerine kaldığı yerden devam etti.

Öte yandan Erdoğan, vakıflar aracılığıyla yurtdışına para kaçırıldığını iddia eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
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