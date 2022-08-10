Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'seçmen' iddiasını araştırmak için talimat verdi /10 Ağustos 2022 11:13

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'seçmen' iddiasını araştırmak için talimat verdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK’nin elinde yok” sözleri AKP cephesinde karşılık buldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'seçmen bilgileriyle' ilgili sözlerinin araştırılması için talimat verdiği belirtildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun  “Elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz. Kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok, öyle bir rakam geldiğinde onu hemen kamuoyuyla paylaşırız” açıklamasının yankıları sürüyor.

AKP'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında CHP liderinin söz konusu açıklamaları gündeme geldi. Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre; Erdoğan'ın toplantıda “Bu iddiaları araştırın. YSK da bunu araştırmalı” dediği belirtildi. AKP kurmaylarının, Kılıçdaroğlu’nun iddialarının hukuki boyutuyla ilgili araştırma yaparak Erdoğan’a sunacağı öğrenildi.

Erdoğan'ın toplantıda ayrıca “Bundan sonra daha çok arazide olacağız. Daha çok çalışacağız. Artık seçim sathı mailine girmiş olduk. Milletvekili adayları üzerinde çalışma yapın. Alternatif isimler oluşturun" dediği de belirtildi. Erdoğan’ın, bundan sonra yapılacak MKYK toplantılarına bütün bakanların katılması konusunda talimat verdiği öğrenildi.

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