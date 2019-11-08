Erdoğan kiminle kol kola?

Erdoğan; İslamofobik, mültecilere 'istilacı' diyen liderle niye kol kola girdi?



MURAT SABUNCU | T24





Suriyeli mülteciler için "O insanları Müslüman mülteciler olarak değil, Müslüman istilacılar olarak görüyorum" diyen 'ırkçı' lider kimdir?





Avrupa’da 'İslamofobi' denildiğinde akla gelen ilk lider isimlerinden biri kimdir?





Orban, Viktor Orban, Macaristan Başbakanı Victor Orban…





Suriyeli mülteciler konusunda 'en ağır-en acımasız ifadeleri kullanarak' onları ülkesine sokmama kararlılığındaki en bilinen lider kimdir?





Orban, Viktor Orban, Macaristan Başbakanı Victor Orban…





Suriyeli mülteciler için "O insanları Müslüman mülteciler olarak değil, Müslüman istilacılar olarak görüyorum" (Bild söyleşisi) diyen 'ırkçı' lider kimdir?





Orban, Viktor Orban, Macaristan Başbakanı Viktor Orban…





"Çok kültürlülük bir ilizyondur, Hristiyan ve Müslüman toplulukları asla yan yana duramaz" diyen lider kimdir?





Orban, Viktor Orban, Macaristan Başbakanı Viktor Orban…





Avrupa’da yaşayan Müslüman nüfusun 'arttığını' söyleyerek "Kültürel değerlerin değişmesi ve Hristiyan kültüre sahip nüfusun azalmasıyla büyük şehirlerin İslamlaşması günden güne ilerliyor" (Euronews) diye oradaki insanları hedef gösteren-ötekileştiren lider kimdir?





Orban, Viktor Orban, Macaristan Başbakanı Viktor Orban…





Ülkesine girmek isteyen sığınmacılara şiddet uygulatarak Sırbistan’a geri gönderen, tel örgülerle sınırı takviye edip "İslam dünyasının Güney’den bizi istila etmesini önledik, bu bölgedeki Latin yani Batı Hristiyanlığın son ülkesiyiz" diyen isim kimdir?





Orban, Viktor Orban, Macaristan Başbakanı Viktor Orban…





Son dönemde en büyük acılara maruz kalan Arakanlı Müslümanların yaşadığı ülkenin Myanmar’ın lideri Aung San Suu Çii ile yan yana fotoğraf vererek bölgelerindeki ve dünyadaki Müslümanlar 'sorununu' geniş şekilde tartışan lider kimdir?





Orban, Viktor Orban, Macaristan Başbakanı Viktor Orban…





Bu maddeler uzatılabilir. Ama ben uzatmayacağım.





Irkçı fikirlere sahip Macaristan Başbakakanı Victor Orban (solda) Erdoğan'ın son yıllarda en fazla görüştüğü liderlerin başında geliyor.





İslamofobi, ırkçılık, mülteci karşıtlığı, sağ popülizm denince akla gelen ilk isimlerden biri Orban…





Türkiye; Suriye’deki savaştan kaçan milyonlarca insana kucak açan Türkiye…





Ekonomik ve sosyal pek çok zorluğa göğüs gererek (sayıları az da olsa kimi ırkçıların provokasyonuna rağmen) sayıları 4 milyonu bulan mültecilerle yan yana yaşayan ülkenin insanları…





Bir fotoğraf karesiyle karşılaştı…





Kendisini 'İslamofobi' ile mücadele eden, mültecilerin hakkını koruduğunu söyleyen Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı…





Sık sık Müslümanları hedef alan konuşmalar yapan, islamofobik…





Sığınmacıları 'istilacı' olarak tanımlayan bir isimle…





Kol kola gördüler…





Karşılıklı koltuklarda ya da yan yana el sıkışırken değil 'kolkola'…





Dolayısıyla bu fotoğraf sadece 'ülkeler arası ilişki-diplomasi' olarak okunamaz.





ABD Başkanı Donald Trump’un sadece Erdoğan’ın makamını değil ülkeyi de inciten mektubunu 'ülkenin ali menfaatleri için şimdilik' görmezden geldiğini söyleyen…





Orban ile kolkola fotoğraf veren Erdoğan…





Kendi ülkesi içinde 'korumasız-zayıf' ya da 'muhalif' gördüğü kesimlerin üzerine şiddetle giderken…





ABD–Rusya gibi 'kendinden güçlü ülkelerin' ya da kısmi destek aldığı liderlerin yanında kol kola duran haliyle sadece dünyada değil içeride de zaten zayıflayan imajını daha da aşağı çeker…