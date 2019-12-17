Erdoğan Kırımlı tatarları da ortada bırakmış...

NECDET ÇELİK- ROMANYA









Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, bir etkinlik içingeldiği Romanya’da, Libertatea gazetesine mülakat verdi. Romen gazeteci Sidonia Bogdan, Tatar lidereRusya’nın Kırım’ı ilhakı sürecinde Erdoğan’dan destek görüp görmediklerini sordu.





2014 yılı kasım ayında gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde konuyu cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü söyleyen Kırımoğlu, dilegetirdiği üç talebi şöyle anlattı: ‘’Birincisi, Rusya’yayönelik ekonomik yaptırımları desteklemek; ikincisi, Rus filosunun Boğazlardan geçişine izin vermeyerek diğer bölgelerden Kırım’a yerleşmesinin önüne geçmesiydi. Üçüncü talep ise, Rusya’nın bölgede hareketine müsade etmeyecek bir Türk filosunun Karadeniz’de bulunmasına yönelik idi.’’





Bu isteklerinin sonuçsuz kaldığını, ‘’Erdoğan, isteklerimizi hesaba katamadı.’’ sözleriyle dile getiren Tatar lider, Ankara’nın Kırım Tatar topluluğunu farklıyollarla diğer ülkelerden daha çok desteklediğine vurguyaptı.





Rusya, 2014 mart ayında yaptığı referandumla Kırım’ı ilhak ettiğini açıklamış, ancak Batılı çevreler buna tepki göstermişti. Türkiye’nin cılız tepkisi eleştirikonusu olmuştu.









Tatarların milli lideri Abdülcemil Kırımoğlu, Romanya’da verdiği mülakatta Kırım için verdiği mücadeleyi anlattı.





TR724