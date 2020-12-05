İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın Türkiye'yi her sahada krize sürüklediğini söyledi.





YouTube üzerinden yayın yapan Karar TV’de “Gündem Özel” programına konuk olan Akşener, gazeteciler Elif Çakır ve Taha Akyol’un sorularını cevaplandırdı.





Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini Türkiye'nin taşıyamadığını belirten Akşener, "Bu sistem de Türkiye’yi taşıyamıyor. Mecburen bu seçim olacak 2023’e kalamaz. İkincisi fakirliğin yönetildiği bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Milletvekilinin itibarı yok. Seçim kazanmaları mümkün değil. Gördüğüm kadarıyla 2021 yılı haziran gibi seçim olabilir. (Cumhurbaşkanı) Erdoğan kışı sevmez. Haziranda seçim bekliyorum, olması da gerekiyor. Çünkü, çok feci bir fakirlik var." dedi.







"AKP EN ÇOK KARARSIZ SEÇMENLERDEN KORKUYOR"





Kararsız seçmen oranının yüzde 20'yi geçtiğine işaret eden Akşener, "Kararsız seçmen kitlesi oluştu. O kararsız seçmenlerin dağıtılması gibi bir kavram var, en yüksek oya tekabül eden siyasi yapıya en fazlası konuyor. Halbuki koptuğu yer orası. Eğer hiç karasızı dağıtmadan baktığınız zaman gerçekten ciddi bir düşüş var. En fazlası da AKP seçmeninden." ifadelerini kullandı.