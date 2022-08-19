Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Klıçdaroğlu'nu hedef aldı: Artık bu adama bedel ödetmeli... /19 Ağustos 2022 13:29

Erdoğan, Klıçdaroğlu'nu hedef aldı: Artık bu adama bedel ödetmeli...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun YSK'ye ilişkin açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan, "Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI
Uçaktaki gazetecilerden Nihat Nasır Erdoğan'a "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geçen günlerde ‘Bizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulunda bile yok’ diye tuhaf bir söz sarf etti. Bununla birlikte birtakım spekülasyonlar var; işte “hükümetin yapmayı planladığı bazı icraatlar önceden Kılıçdaroğlu’na servis ediliyor ya da sızdırılıyor” şeklinde. Bu ilginç duruma dair neler söylemek istersiniz" diye sordu. 

Erdoğan ise şöyle cevap verdi: 

"Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarına inanıyor musunuz? Adamın hayatı yalan. Bir şey bildiğinden değil. Tabii bana göre, YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli. Yeri geliyor savcılara saldırıyor, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar, korkuyorlar. Anayasa’yla teminat altındasınız. Anayasa’da bununla ilgili ‘Kesinlikle yargıya yönelik bu tür beyanlarda bulunulamaz’ diyor. İnşallah 2023’te milletim sandıkta buna bir kez daha dersini verecek."
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