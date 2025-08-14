Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan konuştu, AKP rozeti takılan Özlem Çerçioğlu alkışladı: “Alnım ak…” /14 Ağustos 2025 16:35

Erdoğan konuştu, AKP rozeti takılan Özlem Çerçioğlu alkışladı: “Alnım ak…”

Özlem Çerçioğlu, CHP'nin "soruşturmalar üzerinden tehdit edildi, direnmedi" iddiasına ilişkin olarak, "Bugün hakkımda iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar. Yargılanmaktan korkmadım. Alnım ak, başım dik! Yaşadığım sorunları siyasi ahlâk açısından uygun bulmuyorum ama gerekirse tek tek açıklarım" dedi.

Dört dönemdir görevde olan ve ‘Topuklu Efe’ lâkabıyla tanınan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ani bir kararla yıllardır siyaset yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ayrılarak AKP’ye katıldı. Çerçioğlu’nun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ana muhalefet lideri Özgür Özel’i hedef aldığı anlarda alkışlaması dikkati çekti.

Çerçioğlu’nun transferi, siyaset sahnesinde yeni bir tartışmaya yol açtı. Ana muhalefet lideri Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu bulunduğu ‘Aziz İhsan Aktaş’ soruşturmasının Çerçioğlu’na da sıçramak üzerine olduğunu, bu ‘ani kararın’ nedeninin de ‘tutuklanmaktan kaçınmak’ olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin’in “Topuklu Efe önüne dosya konunca topukladı” şeklindeki ifadesi ayrıca dikkati çekti.

ERDOĞAN ÖZEL’İ HEDEF ALDI, ÇERÇİOĞLU ALKIŞLADI

Çerçioğlu’na AKP rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı:

“Bu şahıs (Özgür Özel) sadece bizi değil çok daha çirkin, çok daha hakaretamiz ifadelerle partisindeki insanları da hedef alıyor. CHP Genel Başkanı artık siyaset yapmıyor. Medya ve sosyal medyadaki tetikçileriyle itibar suikastı düzenleyenlerin zorbalıklarına bugüne kadar asla boyun eğmedik. Bundan sonra da eğmeyiz. Beyefendi rahatsız olmuş. Varsın olsun. Onu daha çok rahatsız edeceğiz.

O gırtlağına kadar battığı çamurda debelenip dururken biz işimize bakacağız. Ak kadrolar olarak bu seviyesiz siyasetin bizi çekmek istediği kapana hapsolmayacağız.”

Çerçioğlu’nun Erdoğan’ın bu sözlerini alkışladığı görüldü.

‘CUMHURBAŞKANIMIN HİMAYESİNDE…’

Rozet töreninden önce kürsüye çıktığında Özel’in iddiasının aksine “yargılanmaktan korkmadığını” söyledi:

“Yaşadığım sorunları tek tek açıklamayacağım ama gerekirse açıklarım. Bundan sonra cumhurbaşkanımın himayesinde AK Parti için hizmet edeceğim. Bugün hakkımda iddialara varsa buyursunlar, açıklasınlar, yargılanmaktan korkmadan alnım ak… Yaşadığım sıkıntıları siyasi ahlak açısından uygun bulmuyorum ama gerekirse tek tek açıklarım.”

HEMEN TAKİBE ALDI

Ana muhalefet partisinden resmi olarak bu sabah saatlerinde istifa eden Çerçioğlu, hemen ardından kişisel X (eski adıyla Twitter) CHP’yi takipten çıkarıp Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı hesaplarını takibe aldı.
