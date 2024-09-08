Erdoğan konuştu, Çelik 'U' dönüşü yaptı: 'Yanlış, silahlı kuvvetin milletine silah çekmesi'

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin ikinci bir yemin etmesi ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasıyla başlayan tartışma büyüyerek devam ediyor.







Polemiğin başında teğmenlere "sahip çıkan" ve "darbe" iddiasını reddeden AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda yaptığı konuşmanın ardından yeni bir açıklama yaptı.





Erdoğan'ın "İstismarcılar, bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bu oyuna nasıl gelindi? Bunların süratle temizlenmesi için adımlarımızı atıyoruz" ifadelerini kullanmasının ardından Çelik de "En büyük yanlış silahlı kuvvetin kendi milletine silah çekmesidir" yorumunu yaptı.







'ERDOĞAN'A MESAJ' DEMEK KÖTÜ NİYETLİ' DEMİŞTİ



Ömer Çelik, ilk açıklamasında ise teğmenlere ilişkin şunları söylemişti: "Geçmişte ordunun üzerinden askeri vesayet üretilmesinin en çok TSK'ya zarar verdiği görüldü. Gençlerin mezuniyetini vatandaşımızın paylaşması kıymetlidir. Birilerinin açıklamasına bakarak kötü tecrübelerin hatırlatılması demokratik hakkını kullanan vatandaşların eleştirileri de saygıyla karşılanmalı. Burada iki kötü niyetli konu var. Bir takım bu görüntülerden Erdoğan'a mesaj verildi, hükümete mesaj verildi şeklinde konuşulması eski vesayet anlayışının diriltilmesi meselesidir.





Bir de bunlara cevap vereyim derken teğmenlere hakaret edilmesi de kabul edilemez. Bizim TSK içine vesayet sokulması konusunda hassasiyetimiz yüksektir. Tecrübemiz ortadadır. Dikkatimiz yüksektir. Demokratik denetim mekanizmaları en güçlü şekilde çalıştırılmaktadır, herhangi bir şeye müsaade edilemez. Görüntüler üzerinden hükümete kılıç çekti dediklerinde amaçlarının eski vesayet unsurlarını tekrar diriltmek olduğunu görüyoruz. Bu teğmenler ülkemizin geleceği için yetiştirilmiştir.





Bir disiplinsizlik varsa buna da bakılır. Silahlı kuvvetlerin ebedi başkomutanı Atatürk'e saygı gösterildiği zaman 'bu Erdoğan'a mesajdır' şeklinde çarpık biçimde konuyu ele alanlar var. Atatürk'e gösterilen saygıyı cumhurbaşkanımıza dönük şekilde ele alınması sağlıksızdır. Teğmenlerimizin ailelerine tebriklerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz."