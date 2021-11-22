Erdoğan konuştu dolar yine fırladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından açıklamalarda bulunarak "Hep söylüyorum: Faiz sebeptir, enflasyon neticedir" dedi. Erdoğan'ın konuşması sırasında dolar fırladı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası konuştu.
Faiz ve enflasyon mesajı veren Erdoğan, "Hep söylüyorum: Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faizin seviyesini belirleyecek olan ülkenin ihtiyaçlarıdır" dedi.
DOLAR YÜKSELDİ
Erdoğan'ın konuşması sırasında dolar 11.4673 seviyesine geldi.