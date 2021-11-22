Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan konuştu dolar yine fırladı /22 Kasım 2021 21:44

Erdoğan konuştu dolar yine fırladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı faiz ve enflasyon açıklamasının ardından dolar kuru hızlıca yükselmeye başladı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından açıklamalarda bulunarak "Hep söylüyorum: Faiz sebeptir, enflasyon neticedir" dedi. Erdoğan'ın konuşması sırasında dolar fırladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası konuştu. 

Faiz ve enflasyon mesajı veren Erdoğan, "Hep söylüyorum: Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faizin seviyesini belirleyecek olan ülkenin ihtiyaçlarıdır" dedi. 

DOLAR YÜKSELDİ

Erdoğan'ın konuşması sırasında dolar 11.4673 seviyesine geldi.
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