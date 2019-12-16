Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan konuştu, dolar yükseldi! /16 Aralık 2019 14:56

Erdoğan konuştu, dolar yükseldi!

Amerika Birleşik Devletleri'nin soykırım kararı ve yeni müeyyide paketi, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı öfkelendirdi. Erdoğan'ın "Kürecik ve İncirlik'i kapatırız." çıkışı döviz piyasasını hareketlendirdi. Dolar ve euro haftaya hızlı başladı.

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SAMANYOLUHABER- Bir önceki haftayı 5,81 TL'den kapatan Amerikan Doları yeni haftanın ilk işlem gününde 5,86 TL'ye kadar yükseldi. Euro da 6,51 TL'yi aştı. 

Türk Lirası'nın değer kaybetmesinde Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında tırmanan gerilim etkili oldu. 

Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi ise 111 bin puanın üzerinde seyrediyor. 

ERDOĞAN, AMERİKA'YI İNCİRLİK VE KÜRECİK İLE TEHDİT ETTİ

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam katıldığı televizyon programında ABD'nin Türkiye'ye yönelik muhtemel müeyyidelerine misillemede bulunacaklarını söyledi. 

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun Osmanlı Devleti'nin 1915'te Ermeni vatandaşlarına yönelik aldığı tehcir kararını "soykırım" olarak kabul etmesi ile tırmanan gerilim TL'de değer kaybını hızlandırdı. Dolar bugün 5,86 TL'ye kadar tırmandı.

Erdoğan, Malatya Kürecik ile Adana İncirlik'te konuşlu ABD üsleri için, "Gerekiyorsa kapatabiliriz." ifadelerini kullandı.

T24 ekonomi yazarı Barış Soydan, "Pastör Andrew Brunson" krizinin 2018 yılının temmuz ve ağustos aylarında dolar ve euroda deprem yaşanmasına sebep olduğuna işaret etti. 

"O SÖZLERİ İÇİN GERİ ADIM ATACAK"

Soydan, "Dolar 7 liraya kadar çıkmıştı. Bügün yükselişin ana sebebi, Erdoğan'ın 'Kürecik ve İncirlik hava üssünün kapatılabileceğini' yaptırımlara cevap olarak söylemesi. Benim şahsi tahminim Erdoğan'ın bu açıklamadan geri adım atacağı yönünde." dedi. 
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