Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan konuşurken 'AK Parti sebep enflasyon sonuç' pankartı açtı, tutuklandı /22 Nisan 2025 10:08

Erdoğan konuşurken 'AK Parti sebep enflasyon sonuç' pankartı açtı, tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi açılış töreninde konuşması sırasında "AK Parti sebep enflasyon sonuçtur", "Allah'ın dinini kullanma Reis" şeklinde pankart açan, elindeki telefonu platforma doğru atan 3 çocuk babası tekstil işçisi N.K. tutuklandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Nisan'da Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi açılış töreninde konuşma yaptığı sırada N.K. isimli kişi Erdoğan'ın konuşma yaptığı platforma doğru cep telefonunu atıp "AK Parti sebep enflasyon sonuçtur", "Allah'ın dinini kullanma Reis" şeklinde pankart açtı.

Güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alınan 44 yaşındaki tekstil işçisi ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen N.K., emniyete götürüldü ardından da İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

"YAŞADIĞIM SIKINTIYI ANLATMAK İSTEDİM"
Daha önce de iki kez AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde benzeri protesto eyleminde bulunduğunu söyleyen tekstil işçisinin ifadesinde "ülkede inanılmaz bir ekonomik sıkıntı olduğunu düşündüğünü" belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti hükümeti ülkeyi kişi ve kurum olduklarından dolayı, yaşamış olduğum sıkıntıyı anlatmak istedim. Cumhurbaşkanımıza ulaşmanın başka bir yolunu bulamadığım için mitinge katılma kararı aldım.

Cumhurbaşkanımıza zarar verme niyetim kesinlikle yoktur. Telefonumu cumhurbaşkanımıza zarar vermek amacı ile değil, sadece beni duysun ve görsün diye platform ile bulunduğum yer arasındaki boşluğa attım. Sonrasında pankart açmamdaki amaç da yine söylemiş olduğum gibi dikkatleri üzerime çekmişken, ekonomik sıkıntıların olduğunu anlatmak istememdir." dediği öğrenildi.

PANKARTI AÇMA AMACINI ANLATTI
İfadesinde "Allah'ın dinini kullanma reis" şeklindeki pankartın amacını da şöyle aktardı: "Müslüman bir ülkede yaşıyoruz, Müslümanlıkta varlıklı kesim ekonomik sıkıntıları yaşayan halkı da düşünmeli ve biraz olsun gelir eşitsizliğini ortadan kalkması gerektiğini düşünüyorum. Bunları yazmamdaki amaç da ekonomik sıkıntı ve yüksek enflasyona çözüm aramaktır."

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