Erdoğan konut projesini açıkladı: Kaç lira olacak, kimler alabilecek?

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda seçim öncesi TOKİ’nin yapacağı sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuştu.







Erdoğan, “2+1 evler 608 bin lira, 3+1 evler 850 bin lira olacak. Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz” dedi.





TOKİ’nin 5 yılda 500 bin sosyal konut yapacağını söyleyen Erdoğan, projeyle ilgili şunları söyledi:





5 YILDA 500 BİN KONUT

Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut. 250 bin konut amaçlı arsa. Yani vatandaş der ki, ‘bana alt yapısı hazırlanmış arsa verin, ben kendim yapacağım’ peki. Onun için de 250 bin konut yapımına müsait arsa. 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır.





250 BİN KONUTU TOKİ YAPACAK

Bu devasa sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu, 250 bin konut arsasını ve 10 bin iş yerini 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz. Projemizin bu ilk etabı dahi Cumhuriyet tarihimizin en büyük en kapsamlı sosyal konut atılımıdır. İlk etap konutumuzdan 50 binini İstanbul’da, 18 bini Ankara’da, 12 bin 500’ünü İzmir’de, 10 binini Gaziantep’te, 8 bin 650’sini Bursa’da, 7 bin 500’ünü Konya’da, 4 bin 500’ünü Kayseri’de inşa edeceğiz. Diğer illerimizde de nüfuslarına göre değişen sayılarda konut inşası gerçekleştireceğiz.





EMEKLİLERE KONTENJAN AYIRDIK

Ayrıca bu konut projesinde çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yaparak kontenjanlar belirliyoruz. Buna göre şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5’e denk gelen 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. Bu projemizde ilk defa gençlerimiz için de 18-30 yaş arası bir kontenjan oluşturduk. Konutların yüzde 20’sine denk gelen 50 binini de yarınımızın teminatı gençlerimize tahsis ettik.





240 AY VADE

Maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaparak belirlediğimiz fiyatlar da şu şekilde olacaktır. Toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle 240 ay sahip olabileceklerdir. Aynı şekilde toplam 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir.





BEDELİN YÜZDE 10’U PEŞİN ALINACAK

Bu kampanyamıza İstanbul’da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir. Bedelin yüzde 10’u peşin alınacak. Taksitler ise sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacaktır. Bu projeleri ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Kendi aklınca devleti kandırarak hak etmediği halde TOKİ’den ev almaya çalışanların hem ödedikleri parayı hem evlerini kaybedecekleri sıkı bir denetim mekanizması kuracağız.





KİMLER BAŞVURACAK?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecek. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. Başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.