Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan köprü ve otoyol ücretlerini eleştirenlere cevap verdi: Böyle bir şey olmaz /20 Mart 2022 13:05

Erdoğan köprü ve otoyol ücretlerini eleştirenlere cevap verdi: Böyle bir şey olmaz

İstişare toplantısında köprü ve otoyol ücretleriyle ilgili eleştiriler dile getirilince AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlar hem hizmet istiyor hem de "bedava olsun" diyor, böyle bir şey olmaz" dediği iddia edildi.

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AKP'de son günlerde yapılan toplantılarda köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin tartışmalar, ana gündem maddesi olmaya başladı. Yapılan toplantılarda bazı milletvekilleri geçiş ücretlerinin yüksek olduğuna ilişkin eleştirileri hatırlatıp sahada yurttaşlardan bu yönde şikâyetler geldiğine dikkat çekti.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Erdoğan ise bu eleştirileri, "Haklısınız ama her hizmetin de bir bedeli var. İnsanlar hem hizmet almak istiyor hem de ‘Köprüler, tüneller bedava olsun’ diyor. Böyle bir şey olmaz" diye yanıtladı.

Erdoğan, köprü ve otoyol geçiş ücretleri ile ilgili söylemleri, yapılan işleri gölgelemek isteyenlerin gündeme getirdiğini savunarak şöyle konuştu:

"Çanakkale Köprüsü’nü düşünün, bir maliyeti var. Ama avantajlarına bakın. Feribot kalkmadığı zaman ne olduğuna bakın. Hizmetler aksıyordu. Osmangazi Köprüsü’ne bakın... Kaybedilen zamana... Şimdi de zamandan edilen tasarrufa bakın. ‘Yollar, köprüler pahalı’ deniyor da, Binali Bey’in bir sözü var; ‘En pahalı hizmet, olmayan hizmettir’ diyor. Doğru söylüyor. Biz buraları devletin kesesinden bir kuruş çıkmadan yapıyoruz."
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