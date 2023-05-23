Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi /23 Mayıs 2023 08:00

Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi

Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine uzatılan suyu ilk etapta reddetmesini değerlendirirken "Daha ciddi bir ihtimali hesaba katmak zorundayız" dedi.

SHABER3.COM

Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi koruma müdürünün uzattığı suyu içmemesini köşesine taşıdı.

Dün itibariyle kamuoyuna yansıyan görüntülerde koruma, Erdoğan'ın kendisini reddetmesi üzerine ne yapacağını şaşırıp bardağı oğlu Bilal Erdoğan'a uzatmıştı. Bilal Erdoğan bardağı tekrar babasına uzatınca cumhurbaşkanı, bir kez daha suyu kimin uzattığına bakmış, çocuğunu görünce içmişti.

Daha ciddi bir ihtimalin hesaba katılmak zorunda olduğunu dile getiren Yetkinreport.com yazarı, gelişmeyle ilgili bir önceki yıllardan hatırlatmada bulundu:

"Geçmişte, polis ve yargı kadroları Fethullah Gülen şakirtlerine sonuna dek açılmışken, ne zaman hükümet Fethullahçıların fazla güçlenmemesi için bir hamleye niyetlense, Erdoğan’ın önüne hemen bir suikast girişiminin daha nasıl ustaca engellendiğine dair bir dosya koyulduğu, o hamlelerin böylece geciktirildiği de Ankara'da bilinir.

Acaba bugün de belli gruplar kendi pozisyonları bozulmasın diye Erdoğan'ın iktidarı kaybetme endişesi üzerine suikast korkusu senaryoları ile gitmeye mi çalışıyor? Cumhurbaşkanının koruma müdürünün kendisine uzattığı suyu içmeyi geri çevirdiği ortamda, bu ihtimali de göz ardı etmemek lazım. Yanılıyor muyum?"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:39:28