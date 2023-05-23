Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi

Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi koruma müdürünün uzattığı suyu içmemesini köşesine taşıdı.



Dün itibariyle kamuoyuna yansıyan görüntülerde koruma, Erdoğan'ın kendisini reddetmesi üzerine ne yapacağını şaşırıp bardağı oğlu Bilal Erdoğan'a uzatmıştı. Bilal Erdoğan bardağı tekrar babasına uzatınca cumhurbaşkanı, bir kez daha suyu kimin uzattığına bakmış, çocuğunu görünce içmişti.



Daha ciddi bir ihtimalin hesaba katılmak zorunda olduğunu dile getiren Yetkinreport.com yazarı, gelişmeyle ilgili bir önceki yıllardan hatırlatmada bulundu:



"Geçmişte, polis ve yargı kadroları Fethullah Gülen şakirtlerine sonuna dek açılmışken, ne zaman hükümet Fethullahçıların fazla güçlenmemesi için bir hamleye niyetlense, Erdoğan’ın önüne hemen bir suikast girişiminin daha nasıl ustaca engellendiğine dair bir dosya koyulduğu, o hamlelerin böylece geciktirildiği de Ankara'da bilinir.



Acaba bugün de belli gruplar kendi pozisyonları bozulmasın diye Erdoğan'ın iktidarı kaybetme endişesi üzerine suikast korkusu senaryoları ile gitmeye mi çalışıyor? Cumhurbaşkanının koruma müdürünün kendisine uzattığı suyu içmeyi geri çevirdiği ortamda, bu ihtimali de göz ardı etmemek lazım. Yanılıyor muyum?"