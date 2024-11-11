Erdoğan kritik isim Akın Gürlek'in eşini SPK üyeliğine atadı!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na atamalar yapıldı.





Buna göre, SPK'nin ikinci başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliğine ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek atandı.





AKIN GÜRLEK'İN EŞİNİ ATADI

CHP TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, atamaya tepki gösterdi.





Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Günaydın, şu ifadeleri kullandı:





"Adalet Bakan Yardımcılığı’ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Akın Gürlek’in Ağır Ceza Hakimi eşi Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine atandı.. Bir tek cümlede memleketin özeti."





CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, SPK'ya üye olarak atanan Elif Gülşah Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in eşi olduğunu yazdı.





Adalet Bakan Yardımcısıyken ekim ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Akın Gürlek, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da başındaki isim.





Başarır, Adalet Bakanlığı'nda Daire Başkan Yardımcısı olan Elif Gülşah Gürlek'in SPK'ya atannmasına ilişkin olarak, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:





"Esenyurt'a yapılan siyasi operasyonun ödülü Akın Gürlek'e verildi. Adalet Bakanlığı'nda Daire Başkan Yardımcısı olan eşi, Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine getirildi. Bu düzen liyakat değil, sadakat düzenidir!"