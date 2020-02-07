Samanyolu Haber /Ekonomi / "Nasıl yıkmazsınız?" dedi /07 Şubat 2020 12:59

"Nasıl yıkmazsınız?" dedi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait denize sıfır bir gayrimenkul üzerine inşâ edilmiş blokların yıkılması için talimat verdi. Ancak yıkım kararı istinaf mahkemesi tarafından iptal edildi. Buna rağmen binaların hâlâ yıkılmadığını öğrenen Erdoğan'ın "Nasıl yıkmazsınız?" dediği belirtiliyor.

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Ordu'nun Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi'nde Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait 11 bin 575 metrekarelik denize sıfır arazi 2017 yılında arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeliyle ihale edilmişti.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir isim olan Enver Yılmaz'ın belediye başkanı olduğu dönemde gerçekleştirilen ihaleyi, 204 milyon lira hasılat ve yüzde 22,5 belediye gelir payı teklifiyle İntaya-Köksal İnşaat-Özmen İnşaat ortaklığı kazanmıştı.

Projenin arsa sahibi olan Ordu Büyükşehir Belediyesi, ihaleyi kazanan konsorsiyuma 17 katlı 3 blokta 275 daireden oluşan "Belde Evler" isimli proje için ruhsat verdi. 

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna eski AKP milletvekili Hilmi Güler'in oturmasıyla denize sıfır "Belde Evler" projesi durduruldu.

AKP LİDERİ ERDOĞAN: NASIL YIKMAZSINIZ?

Hilmi Güler, yüksek katlı olması sebebiyle eleştirilen "Belde Evler" isimli projeyi durdurdu. Akabinde ruhsatı iptal ettirdi ve belediye meclisinde yıkım kararı aldırdı. 

Hürriyet gazetesinde bugün yer alan habere göre, önceki gün AKP Genel Merkezi'nde 61 milletvekiliyle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Belde Evler" projesinin son durumunu Ordu Milletvekili Ergün Taşcı'ya sordu. 

Taşcı'nın binanın halen yıkılmadığını iletmesi üzerine Erdoğan, “Ben Belediye Başkanı Hilmi Güler'e kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız” dedi.

MAHKEME KONSORSİYUMUN LEHİNE KARAR VERDİ

Erdoğan'ın "yıkın" talimatına karşılık projeyi üstlenen İntaya-Köksal İnşaat-Özmen İnşaat ortaklığı ise yapı tatil tutanağı, ruhsat iptali ve yıkım kararının yürütmesinin durdurulması için üç ayrı dava açtı.

Yargı konsorsiyumun lehine karar verirken, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin istinaf mahkemesine yaptığı itiraz başvurusu da reddedildi.

Mahkemenin “yapı ruhsatı geçerli” kararı inşaat kaldığı yerden devam edecek.
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