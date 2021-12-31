Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Kurdaki dalgalanmanın cazibesine kapılan bedelini ödedi /31 Aralık 2021 17:05

Erdoğan: Kurdaki dalgalanmanın cazibesine kapılan bedelini ödedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurdaki dalgalanmalarla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kurun yılbaşından itibaren istikrar kazanacağını ileri süren Erdoğan, "Kurdaki dalgalanmanın cazibesine kapılan bedelini ödedi" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan'ın gündeminde döviz kurlarındaki dalgalanma vardı. Alınan tedbirlerle döviz kurlarındaki dalgalanmayı önemli ölçüde kontrol altına aldıklarını iddia etti.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’nin (ASKON) Genel Kurulu’nda konuşan Erdoğan, yüksek seviyeden döviz alanları fırsatçılık yaptığını ima etti.

“Kurdaki dalgalanmanın cazibesine kapılanlar nasıl bunun acı faturasıyla yüzleştiyse aşırı fiyat artışına tevessül edenlerin durumu da farklı olmayacaktır.” diyen Erdoğan’a göre, 2022 yılı başından itibaren kurun bu hafta başındaki gibi makul bir seviyede istikrar kazanacağına  söyledi.
 
ERDOĞAN: HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMA NİYETİNDE OLANLAR BEDELİNİ ÖDEDİ

Erdoğan şöyle devam etti: “Kur üzerinden ülkenin ve milletin felaketi pahasına haksız kazanç sağlama niyetinde olanlar bunun bedelini ödemek mecburiyetinde kaldı. Artık tüm gücümüzü ve imkânlarımızı, istihdam ve istikrar odaklı yeni ekonomimizi yerleştirmeye ve geliştirmeye teksif ediyoruz.”

Yeni para politikasını, “Döviz kurunu yatay seyre geçirme ve altını sisteme kazandırma” diye özetleyen Erdoğan, “Bunu ne kadar hızlı yürütürsek, enflasyonu ve fahiş fiyat artışlarını kontrol altına alma mücadelemizde elimiz o derece kuvvetli olur. Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını, tüm işlerini kendi paramızla yürütmelerini istiyorum.” dedi.

Erdoğan yılbaşından itibaren hem firmaların hem de şahısların Türk Lirası’na dönüşü daha da hızlandıracaklarına dair emareler görüldüğünü kaydetti.

“BAZI DOSTLAR FAİZİ SAVUNACAK DURUMA GELİYOR”

Erdoğan, “Faiz sebep, enflasyon neticedir. İsrail’e bakın. ABD’ye bakın. Faiz nerede?, enflasyon nerede? Gelin Batı’ya. Almanya, Fransa, buralarda enflasyon nerede?, faiz nerede? Kendi ülkemize bakıyoruz, en yakın çevremizde bile bazı dostlar, arkadaşlar faizle hareket etmenin gerekli olduğunu savunacak duruma geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Döviz kurunda yurt içi talepten kaynaklanan ani, sert ve rasyonel temeli olmayan iniş çıkışları engelleyecek tedbirlerin alındığına işaret eden Erdoğan, “Bütçe tarafında herhangi bir sıkıntımız yok, hatta öngörülenden daha iyi gerçekleşmelerle yılı kapatıyoruz. Yastık altındaki 5 bin ton altının ne kadarını kazandırabilirsek gücümüz o kadar artacak.” diye konuştu.
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