Erdoğan’la görüşen haham: Bizi ağırlamasını şaşkınlıkla karşıladık

Sözcü’nün aktardığına göre Ankara’da önceki gün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Saray’da bir araya gelen Türk Yahudi toplumundan ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı’ndan (ARIS) bir haham, görüşmede yaşanan anları Yahudi basınına anlattı.







ŞAŞKINLIKLA KARŞILADIK





Dünyada Yahudi toplumuyla ilgili haberleri takip eden ABD merkezli Jewish Telegraphic Agency’nin haberine göre, ilk toplantılarını İstanbul’da yapan ARIS üyesi hahamlar, Erdoğan’ın özel uçakla kendilerini Ankara’ya getirtmesini ve Beştepe’de verdiği akşam yemeğinde ağırlamasını şaşkınlıkla karşıladı.





‘BÜYÜK NEZAKETLE DİNLEDİ’





Türkiye’de yaşayan Aşkenaz Yahudi cemaatinden haham ve ARIS Direktörü Mendy Chitrik, Erdoğan’ın kendileriyle iki saat boyunca görüştüğünü ve birçok konunun ele alındığını anlattı.





Chitrik, “Cumhurbaşkanı tüm hahamları büyük nezaketle dinledi, antisemitizme ve İslamofobiye karşı çok kararlı konuştu” dedi.





SİNAGOGLARI TAMİR EDECEK







Chitrik, Erdoğan’ın Türkiye ve KKTC’deki sinagogların onarımına destek vereceğini söylediğini de aktardı. Erdoğan, görüşmede İsrail’le ilişkilere de değinerek “İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog ve Başbakan Sayın Bennett ile yeniden canlanan diyaloğumuzu önemsiyorum” demişti. Jewish Telegraphic Agency, görüşmeye katılan hahamların Erdoğan’la bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu yazdı.