Erdoğan’la karanlık işler çeviren Sıtkı Ayan’a ABD’den yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Türk iş insanı Sıtkı Ayan’ın şirketleri üzerinden İran petrolü için uluslararası satış ve sevkiyat sözleşmeleri oluşturulduğuna ilişkin belgeler üzerine ABD makamları harekete geçti. Belgelerde Ayan’ın şirketleri üzerinden kara para aklandığı ve İran’ın Kudüs gücü adına petrol satışları gerçekleştirdiği belirtildi.







AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesiyle çok yakın temas halinde olan Ayan’la ilgili son dönemde birçok belgeli iddia gündeme gelmişti. Ayhan'ın Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere birçok ülkeyle, yüz milyonlarca dolar değerindeki İran petrolünü satmak için sözleşme yaptığı açıklandı.





20’DEN FAZLA ŞİRKETE YAPTIRIM





ABD Hazine Bakanlığı, Ayan ve şirketlerinin ABD’deki varlıklarının dondurulacağını ve ülkede işlem yapmalarının yasaklanacağını duyurdu. Bakanlık, Ayan’ın şirketleriyle de çalışanların yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı konusuna vurgu yaptı. Ayan’ın oğlu Bahaddin Ayan, ortağı Kasım Öztaş ve diğer ortaklarla birlikte Cebelitarık merkezli bir holding şirketi olan ASB Şirketler Grubu da dahil olmak üzere en az 20 şirket tespit edildi.





SITKI AYAN KİMDİR?





AKP iktidarları döneminde öne çıkan isimlerden biri olan Sıtkı Ayan'ın, WikiLeaks'te de Malta belgelerinde de adı geçiyordu. Adı İran ile yapılan ticari anlaşmalar ve yüksek devlet teşvikleriyle anılan Sıtkı Ayan, CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği ‘Man Adası' olayında da gündeme gelmişti.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ailesinin milyonlarca dolarlık para trafiği yaşadığı, Man Adası'nda kurulu ‘1 sterlinlik' şirketin tek yönetim kurulu üyesi olan Sıtkı Ayan, Sivas'ın Gölova beldesinde doğup büyüdü, İstanbul İmam Hatip Lisesi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Ayan, Erdoğan'ın arkadaşı ve Ayan ile Erdoğan İstanbul'da aynı sınıfta okumuşlar. Ayan, Erdoğan'ın en yakın çevresindeki kişi olarak bilinmekte ve aynı zamanda da Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ile yakın olduğu belirtilmekte.





Ayan 2013’te İran ve Türkmen doğalgazını Türkiye üzerinden Almanya’ya taşıyacak boru hattını inşa etmeye talip olmasıyla gündeme gelmişti. 11.5 milyar dolara mal olacak proje için devlet teşviği verilmesi gündemdeydi. Ayan daha sonraki açıklamalarda bu teşviki almadığını söylemişti.





İTO kayıtlarına göre Sıtkı Ayan’ın yönetim kurulu üyesi olduğu ve halen faaliyette olan şirketler şöyle:





Som Petrol, Tay Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, Aktau Petrol Ticaret AŞ, Gent Elektrik Enerjisi Toptan Satış AŞ, Somas Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, SMS Gemi İnşa Sanayi AŞ, Turang Transit, Bylan Uluslararası Ticaret ve Gayrimenkul Sanayi AŞ, Emas Doğal Gaz Sanayi, Anatolian Uluslararası Enerji Yatırım, MS Uluslararası Enerji Yatırım, TRG Petrol Ticaret, CTAT Gıda ve Sağlık Ürünleri, Som Overseas Petroleum, ASB Grup Enerji, ASL Enerji, Perlite İnşaat, Aska Enerji.











