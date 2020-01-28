Erdoğan Libya'da dalga konusu oldu

Türkiye yanlısı militanlarla çatışmalar sırasında ele geçirildiği belirtilen zırhlı araçlardan biriyle, Libya caddelerinde dolaşan bazı Libyalılar'ın görüntüleri, Hafter'e yakın Twitter hesaplarından paylaşılırken, o görüntülerden birinde, havai fişeklerin patlatıldığı, yüksek sesle müzik açıldığı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 'teşekkür edildiği' görülüyor.







Libya Ulusal Ordusu'nu destekleyen hesaplardan birinde, "Ohh Erdoğan, hediyelerinle bizi şımartıyorsun" ifadeleri dikkat çekiyor.Görüntülerde, Bingazi'de ele geçirildiği kaydedilen bir zırhlı araç ve çok sayıda Libyalı'nın eğlendiği görülüyor.





İşte Erdoğan'a teşekkür edilen o görüntülerden bazıları:















