Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan Libya'da dalga konusu oldu /28 Ocak 2020 20:36

Erdoğan Libya'da dalga konusu oldu

Türkiye bir yandan Libya'ya, Trablus'taki Fayez es Sarrac hükümeti saflarında, Tobruk hükümetinin başındaki Halife Hafter'e karşı savaşmaları için Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) militanlarını göndermeye devam ederken, Hafter güçleri de, Türkiye destekli güçlerden ele geçirdikleri zırhlı askeri araçlarla ilgili birbirinden ilginç paylaşımlarda bulunuyor.

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Türkiye yanlısı militanlarla çatışmalar sırasında ele geçirildiği belirtilen zırhlı araçlardan biriyle, Libya caddelerinde dolaşan bazı Libyalılar'ın görüntüleri, Hafter'e yakın Twitter hesaplarından paylaşılırken, o görüntülerden birinde, havai fişeklerin patlatıldığı, yüksek sesle müzik açıldığı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 'teşekkür edildiği' görülüyor.

Libya Ulusal Ordusu'nu destekleyen hesaplardan birinde, "Ohh Erdoğan, hediyelerinle bizi şımartıyorsun" ifadeleri dikkat çekiyor.Görüntülerde, Bingazi'de ele geçirildiği kaydedilen bir zırhlı araç ve çok sayıda Libyalı'nın eğlendiği görülüyor.

İşte Erdoğan'a teşekkür edilen o görüntülerden bazıları:




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