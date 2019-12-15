Erdoğan, Libya'ya asker mi gönderecek?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Libya'nın talep etmesi halinde asker gönderilmesi için hak doğar." sözleri ile atıf yaptığı askeri anlaşma metnini "endişe verici" diye niteledi.





Anlaşma iç savaş tehlikesi ile karşı karşıya olan Kuzey Afrika ülkesi Libya ile ortak tatbikat ve askeri askeri harekât, istihbarat paylaşımı ve askeri teçhizat desteğini ihtiva ediyor.





"TÜRKİYE ÇATIŞAN TARAFLARDAN BİRİNİN YANINDA SAF TUTMAMALI"





Çakırözer, Türkiye'nin sadece Libyanın başşehri Trablus'ta etkili olan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile askeri işbirliği anlaşması imzalayarak çatışma halindeki taraflardan birinin yanında yer aldığı izlenimini verdiğini söyledi.





Birleşmiş Milletler'in (BM) savaşan taraflara silah ambargosu uyguladığını belirten Çakırözer, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Libya’ya asker gönderilebileceğine dair açıklaması endişe vericidir.” ifadelerini kullandı.





Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde müzakere edilecek Türkiye-Libya Askeri İşbirliği Anlaşması'nın Libya'ya asker sevkiyatının önünü açtığı belirtiliyor.





Çakırözer, Türkiye’nin yeni bir savaşın içine çekilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Askeri eğitim ismi altında Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesinin önü kesinlikle açılmamalıdır. Bu adımlar hepimize Suriye iç savaşının başında yine CHP’nin tüm uyarılarına rağmen yapılan hataları hatırlatıyor." dedi.





"Türkiye, Suriye benzeri yeni bir maceraya şimdi de Libya’da kesinlikle girmemelidir." diyen Çakırözer, "Ülkemizi, Mehmetçiğimizi bir bataklığa sürükleyebilecek, bölgede istikrarsızlığa sebep olabilecek böyle riskli bir adımdan vazgeçilmelidir.” şeklinde konuştu.





“TÜRKİYE SAVAŞA MÜDAHİL OLABİLİR”





Çakırözer şunları söyledi: “Anlaşma Türkiye’nin Libya’daki savaşa doğrudan müdahil olmasıyla sonuçlanabilir. AKP hükümeti Libya’daki savaşın bir tarafı olmaya derhal son vermelidir. Türkiye, Libya’daki tarafların arasında bir gerilim unsuru olduğu sürece Libya’ya barış ve istikrar gelmeyecek, bu da Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki politikasını olumsuz etkileyecektir."





27 Kasım'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması imzalandı. Avrupa Birliği "hukuksuz" diye nitelediği anlaşmayı tanımayacağını açıklayacak.