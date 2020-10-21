Erdoğan maaşını 88 bin TL’ye yükseltti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın maaşına yapılan 6 bin 750 TL'lik zammı eleştirdi. Özel, Erdoğan'ın maaşına yapılan zammın 3 asgari ücrete denk geldiğini söyledi.







“ERDOĞAN'IN MAAŞI YÜZDE 8.3 ARTIYOR, VATANDAŞA DA SABRETMEK DÜŞÜYOR”





Twitter hesabından açıklamada bulunan Özel, “TBMM’ye sunulan bütçe teklifine göre Tayyip Erdoğan kendi maaşını yüzde 8,3 zamla 88.000 TL’ye yükseltiyor. Zammın karşılığı 6.750 TL, 3 asgari ücrete denk geliyor. Erdoğan’ın maaşı yüzde 8,3, sarayın bütçesi yüzde 28,1 artıyor, vatandaşa da yoklukta sabretmek düşüyor” ifadelerine yer verdi.



