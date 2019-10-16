Erdoğan: Macron'a 'aynaya bak aynaya, Ruanda'da yüz binleri katlettiniz' dedim

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:







-"Müttefiklerimizin yüzümüze başka konuşup arkamızdan başka şeyler yaptıkları açığa çıkmıştır. Suriye meselesi Kuzey Afrika ve Orta Doğu coğrafyasını yeniden dizayn edilmesini amaçlayan bir projenin ürünüdür. Gerçi biz Suriye yönetimine ortada hiçbir çatışma yokken demokrasiden adaletten yana tavır takınması için çok çabaladık. Özellikle vatandaş dahi sayılmadıkları için horlanan Kürt kardeşlerimize, baskı altında utulan Türkmen kardeşlerimize hakkaniyetle davranılması için ısrarcı olduk .Bunu bizzat Esed'in kendisini defaatle söylemiş bir liderim. Ancak baskı ve zulüm yolu seçildi."







-"Ey Arap ligi acaba siz ne kadar Suriyeliyi kabul ettiniz? Yav siz Suriye'yi Arap liginden çıkardınız. Şimdi de Türkiye'ye hakaret etmek için Suriye'yi almak gibi bir projeyi hayata sokmaya çalışıyorsunuz. yaşanan bu kaos ortamını fırsat bilen güçler DEAŞ altında bir cinayet makinesi icat etmiş ve ortaya salmıştır. Arap liginin bu mültecilerle ilgili bir kuruş destek verdiği bakî mi?"





-''Bu günlerde birkaç batılı lider Barış Pınarı Harekâtı'nı durdurmak için bizi arıyorlar. Ama bu güne kadar bizi teröristler tarafından ülkemize atılan 900'e yakın atılan havan için üzüntülerini bildirmek için kimse aramadı. Hayatını kaybeden 20 vatandaşımız için baş sağlığı dilemek için de kimse aramadı. Bunları iyi tanıyın, bunlara güvenmeyin. Terör örgütünü korumak için bizi arayanlar yarım ağızla dahi olsun bu konuda tek kelime etmediler. Türk ordusunun bu kadar süratle yol almasını ummuyorlardı."







-"Sadece ve sadece teröristlerin çıkarlarını korumak için karşımıza çıktılar. Ey Batı, ey Arap ligi, ey azıcık da olsa ahlak sahibi olan tüm ülkeler bu devran elbet dönecek."





-''NATO üyesi ülkelere sesleniyorum; bu PKK-YPG ne zaman NATO'nun üyesi oldu da benim haberim olmadı."





-"Buna karşılık bize bu ithamı yöneltenleri geçmişleri sivil katliamıyla doludur. Macron'a söyledim Ruanda'da yüz binlerce insanı siz değil misiniz ya? dedim. Sen bana bunları nasıl söylersin, aynaya bak aynaya dedim. Bunlar için Afrika'nın kitabını şöyle bir açtığınızda Afrika'nın kitabında neler var neler var. Bunların hepsi maalesef tür kara kaplı defterlerle bunların mazisi dolu. Utanmadan bizi sivil katliamıyla itham edenlere ben şunu söylemek istiyorum. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Afganistan'a, Arakan'a bakın."



