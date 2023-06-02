Erdoğan mal bildiriminde yasaları çiğnedi: 5,4 milyonluk borcun sebebi ne?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin kesin sonuçların açıklanmasıyla birlikte AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı da resmen duyuruldu.







Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan mal bildirimine göre, Erdoğan'ın 5 milyon 390 bin lira borcu bulunuyor.





Listede borç - alacak bilgileri şöyle yer aldı:





Alacaklının adı ve soyadı: Mustafa Erdoğan, Tutar: 5 milyon 390 bin lira.





Resmi Gazete'de Yayımlandı: İşte Erdoğan'ın Mal Varlığı Resmi Gazete'de Yayımlandı: İşte Erdoğan'ın Mal Varlığı





Kısa Dalga'dan Ersan Atar "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığı mal bildiriminde dikkat çekici yönler tespit edildi. Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan’dan aldığı 5 milyon 390 bin TL borcun nedenini, yasa gereği açıklaması gerekiyordu ama açıklanan mal varlığı listesinde borcun sebebi yer almadı. Erdoğan ailesinin satın aldığı “yerli otomobil” Togg da Emine Erdoğan’ın “taşınır malı” olduğu için bildirime konu olmadı" diye yazdı.





Kamuoyunda “Nereden Buldun Yasası” olarak da bilinen Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu’nda mal bildiriminin nasıl yapılacağı, hangi malların ve kimin mallarının bildirime konu edileceği belirtiliyor. Yasada aynı zamanda borçların nasıl bildirileceği de hüküm altına alınıyor.







Borcun sebebi görünmüyor

Mal Bildirimi Kanunu’nun, “mal bildirimine konu edilecekleri” düzenleyen 5. Maddesinde borçların da bildirileceği belirtiliyor. Nitekin Erdoğan’ın YSK’ya yaptığı mal bildiriminde kardeşi Mustafa Erdoğan’dan aldığı 5 milyon 390 bin TL de görünüyor. Ancak yasanın aynı maddesinde, borçların nasıl bildirileceği belirtilirken borcun neden alındığının da belirtilmesi zorunluluğu bulunuyor. Yasada, “…borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder” hükmü yer alıyor.





YSK’nın açıkladığı mal bildiriminde Erdoğan’ın, kardeşi Mustafa Erdoğan’dan neden borç aldığına dair bir bilgi yer almıyor.





Togg'lar neden yer almadı?“Mal Bildirimi Yasası”na göre, bildirim zorunluluğu bulunan kişinin, kendisiyle birlikte eşi ve velayeti altındaki çocuklarının da “taşınmaz mallarını” bildirmesi gerekiyor. Bu hüküm gereği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın YSK’ya yaptığı mal bildiriminde Kısıklı’daki ev iki hisse olarak yer aldı.





YSK’nın açıkladığı mal bildiriminde, yarım hissesi 7 milyon 695 bin TL olarak gösterilen evin yarı hissesi Emine Erdoğan’ın malvarlığı içinde görünüyor.





Erdoğan bildirdiği mal varlığı içinde otomobilinin bulunmaması dikkat çekti ve “Erdoğan ailesinin satın aldığı ‘yerli otomobil’ Togg neden bildirime konu olmadı?” sorusu gündeme geldi. Yasaya göre bildirimde bulunan kişinin “eşi ve velayeti altındaki çocuklarının” –değeri ne olursa olsun- sadece “taşınmaz malları” mal bildirimine konu ediliyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı renkli Togg’u satın aldıkları zaman, parasının tamamen eşi Emine Erdoğan tarafından verildiğini açıklamıştı. Erdoğan, siyah renkli Togg’un da Cumhurbaşkanlığı tarafından alındığını “Kırmızı araba tereddütsüz Emine Hanım’ın, parasını da o verdi. Diğeri makam aracımız” sözleriyle açıklamıştı.





Yasa gereği eşin, yine değeri ne olursa olsun, otomobil, mücevher, altın ile diğer para ve menkul değerleri bildirimin konusu yapılmıyor.





Erdoğan’ın mal bildiriminde, Emine Erdoğan’ın Kısıklı’daki evin yarı hissesine yer verilirken Emine Erdoğan’ın “üzerine olan” Togg’un, bu nedenle bildirime konu olmadığı belirtiliyor.





Listeye göre, Erdoğan’ın sahip olduğu taşınmazların listesi şöyle:





Güneysu-Dumankaya Köyü 2 bin metrekare arsa (Maliyeti 10 bin TL) Edinme tarihi: 1988

Üsküdar-Kısıklı’da bir konutun yarı hissesi – (Değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019

Üsküdar-Kısıklı’da bir konutun yarı hissesi – (Değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019





Banka ve menkul değerlere ait bilgiler:



Albaraka Türk Merkez Şubesi’nde 1 milyon 346 bin 614 lira 53 kuruş,

Albaraka Türk Altunizade şubesi hesabında 96 bin 723 lira 55 kuruş,

Ziraat Katılım Bankası 411 bin 541 135 lira,

Nezninde 30 bin TL