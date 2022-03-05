Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan malvarlıkları dondurulan IŞİD ve El Kaide’liler hakkındaki hükümleri kaldırdı /05 Mart 2022 17:45

Erdoğan malvarlıkları dondurulan IŞİD ve El Kaide’liler hakkındaki hükümleri kaldırdı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, “IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı” olduğu gerekçesiyle daha önce mal varlığı dondurulan 2 kişi hakkındaki hükümler, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yürürlükten kaldırıldı.

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BMGK’nin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
 
Halk TV’de yer alan habere göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, “IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler” listesinde yer alan ve mal varlığı dondurulan “Abd Al-Malik Muhammad Yusuf Uthman Abd Al-Salam” ve “Nayıf Salih Salim Al-Qaysi” isimli kişilere ilişkin hükümler yürürlükten kalktı. Böylece adı geçen kişiler söz konusu listeden çıkarıldı.

2 AY ÖNCE DE IŞİD VE EL-KAİDE BAĞLANTILI 5 İSMİN MALVARLIĞININ DONDURULMASI KARARI KALDIRMIŞTI

5 Ocak’ta AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, “IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler” listesinde yer alan ve mal varlığı dondurulan “Mevlüt Kar”, “Denis Mamadou Gerhard Cuspert”, “Nayef Salam Muhammad Ujaym Al-Hababi”, “Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali” ve “Tuah Febriwansyah” isimli şahıslara ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştı.
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