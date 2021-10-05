Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, göstermelik market alışverişimde bakın neler almış ve kaç lira ödemiş? /05 Ekim 2021 10:17

Erdoğan, göstermelik market alışverişimde bakın neler almış ve kaç lira ödemiş?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta sonu gittiği market alışverişinde iki market arabasıyla gevrek, kuru meyve, bisküvi, gofret ve meyve suyu gibi ürünler aldığı, et, süt, peynir, bakliyat ve yağ gibi temel gıdaların olmadığı alışverişin 1002 lira tuttuğu öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu markete gidip alışveriş yapması gündeme oturmuştu.

Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu Canan Aybüke de eşlik etmişti.

Markette yaklaşık yarım saat kalan Erdoğan, kurutulmuş meyveler, mantı, gevrek, kuruyemiş, şalgam ve meyve suları, çikolata, bisküvi, kurabiye, gofret ve cips gibi içeriği temel tüketim maddesi olmayan, tamamen abur cubur olan Erdoğan'ın alışverişinin toplam tutarı da ortaya çıktı.

Sözcü gazetesinden İsmail Şahin, Erdoğan'ın marketteki alışverişi için ne kadar ödediğini yazdı.

Erdoğan ailesinin kasadayken çekilen görüntülerinden, 1002 lira 47 kuruş ödeme yaptığı görüldü.

Habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ödemeyi cüzdanından çıkardığı nakit para ile yaptı. Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasının kasiyeri Erdoğan'a 7.5 lira para üstü verdi.

Market çıkışında açıklama yapan Erdoğan, “Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler, kalite, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer” demişti.

Tarım Kredi Kooperatifleri'ne bu marketlerin çoğaltılması talimatının verildiğini söyleyen Erdoğan, “Tabii süratle 500 metrekareden olmak üzere, Türkiye genelinde ilk etapta 1000 kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Böylece vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız” ifadelerini kullanmıştı.


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