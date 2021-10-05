Erdoğan, göstermelik market alışverişimde bakın neler almış ve kaç lira ödemiş?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu markete gidip alışveriş yapması gündeme oturmuştu.





Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu Canan Aybüke de eşlik etmişti.







Habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ödemeyi cüzdanından çıkardığı nakit para ile yaptı. Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasının kasiyeri Erdoğan'a 7.5 lira para üstü verdi.





Market çıkışında açıklama yapan Erdoğan, “Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler, kalite, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer” demişti.

Tarım Kredi Kooperatifleri'ne bu marketlerin çoğaltılması talimatının verildiğini söyleyen Erdoğan, “Tabii süratle 500 metrekareden olmak üzere, Türkiye genelinde ilk etapta 1000 kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Böylece vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız” ifadelerini kullanmıştı.









Markette yaklaşık yarım saat kalan Erdoğan, kurutulmuş meyveler, mantı, gevrek, kuruyemiş, şalgam ve meyve suları, çikolata, bisküvi, kurabiye, gofret ve cips gibiErdoğan'ın alışverişinin toplam tutarı da ortaya çıktı.Sözcü gazetesinden İsmail Şahin, Erdoğan'ın marketteki alışverişi için ne kadar ödediğini yazdı.