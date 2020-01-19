Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan masadan erken kalktı! /19 Ocak 2020 22:54

Erdoğan masadan erken kalktı!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de düzenlenen Libya konferansından erken ayrıldı. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından temsil edildiği belirtildi.

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Libya'daki iç savaşın yerini siyasi çözüme bırakması amacıyla düzenlenen Berlin Konferansı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konferans sırasında ayrı bir odada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ayrı ayrı görüştüğü öğrenildi.

ERDOĞAN KONFERAN DEVAM EDERKEN OTELDEN AYRILDI

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre; Erdoğan, Berlin'de düzenlenen Libya konferansından erken ayrıldı. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından temsil edildiği belirtildi.

DPA, Türk heyetin konferansta "yapıcı" bir rol üstlendiği vurgusunda bulundu.

20 Ocak'ta Berlin'de buluşan liderler konferans öncesinde aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanlığına yakın bir kaynağın ifadelerine göre, Erdoğan konferansı erken terk etmedi, ancak görüşmelerin akabinde düzenlenen akşam yemeğine katılmamayı tercih etti.

SONUÇ BEYANNAMESİNİ MERKEL AÇIKLADI

Konferansın ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame ile ortak basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Merkel, konferansın sonuç beyannamesini açıkladı.

Kapsamlı bir plan konusunda anlaştıklarını belirten Merkel, ateşkes ve amborgoya saygı duyulması gerektiğini söyledi. 

Hafter ve Sarrac'ın aynı odada bir araya gelmediğini belirten Merkel, "Sarrac ve Hafter'in burada olması önemliydi." dedi.
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