Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan mazbatasını aldı, yeminini etti /03 Haziran 2023 16:10

Erdoğan mazbatasını aldı, yeminini etti

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'den mazbatasını aldıktan sonra yemin etti. Erdoğan Meclis'e giderken kendisine eşlik eden motosiklet korteji dikkat çekti.

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Sözcü'de yer alan habere göre TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin töreni için toplandı. Genel Kurul, Geçici TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli başkanlığında açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’den mazbatasını aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’den mazbatasını aldıktan sonra yemin etti.

Yemin metni şöyle: “Cumhurbaşkanı sıfatıyla, devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim.”

Üçüncü dönem cumhurbaşkanlığına başlayan Erdoğan’ın yemin töreninde muhalefet sıralarının dolu olmadığı görüldü. Kemal Kılıçdaroğlu da, milletvekili olmadığı için töreni locadan takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreni için Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan Meclis’e doğru hareket ettiğinde kendisine eşlik eden motosikletli konvoy dikkat çekti.

Erdoğan’ın aracı Meclis girişinde güllerle karşılandı. Şoförünün yolu görmekte zorlanması üzerine Erdoğan’ın koruması araçtan inip çiçekleri temizledi.
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