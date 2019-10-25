Erdoğan Mazlum Kobani'yi ABD'den istiyor: Kırmızı bülten çıkardık, o teröristi verin

Erdoğan TRT'deki yayında Adalet Bakanlığı'nın gerekli yazışmaları yaparak Mazlum Kobani'yi ABD'den isteyeceğini söyledi.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Kobani'nin mektubunu kendisine göndermesiyle ilgili ise tepkisini şöyle dile getirdi:







"Trump'ın kendisine bizzat anlattık. Biz şu anda biz size kırgınız, çünkü bir teröristle böyle bir mektup alışverişinde bulunuyorsunuz ve o mektubu kendi mektubunuza ek yapıp bize gönderiyorsunuz, hiçbir şey diyemedi, 'Zaman zaman biz böyle görüşmeler yapıyoruz.'"





ABD 'GİRME' RUSYA 'GİR' DİYOR





Suriye'nin kuzeyine ilişkin gelişmeleri değerlendiren Erdoğan ayrıca, "Amerikalılar 'Oraya (Ayn-El Arab'a) girme', Ruslar da 'Gir.' diyor. Bizim böyle de bir durumumuz var, gelişmelere göre kararımızı vereceğiz." dedi.





Erdoğan’ın konuşmasından ana başlıklar şöyle:





-"Şimdi Sayın Trump, benimle olan münasebetlerinde samimi. Bugüne kadar da mümkün olduğunca dürüst davrandı"





-"Şu anda yaptırımların kaldırıldığını, kalktığını Sayın Trump açıkladı. 13'ünde Amerika'ya gitmemize mani bir hal kalmadı. Onun için gideceğiz. Orada daha önceki samimi tablolarımızı inşallah gerçekleştiririz."





-"Bizim terörden temizleyeceğimiz bölgede imar çalışmalarına hala bekliyoruz destek verecekler mi? 'Tamam biz veriyoruz' diyeni daha görmedik"







-"Ayn el Arab'a ve Münbiç'e de biz Türkiye olarak, Türk orduları olarak şu anda oralarda da bir gözetim veya kontrol durumumuz olacak. Ama en önemlisi de Tel Abyad'dan Cerablus'a doğru oradaki bütün bizim sınırla Suriye tarafında 10 kilometre derinliğinde yine bir barış koridorunu biz şu anda açmış olduk."







-"Tüm İslam dünyasına sesleniyorum; Tayyip Erdoğan ve bizim siyasi hareketimiz ne bölgesel milliyetçilik ne kavmiyetçilik yapar."





-"(Türkiye'deki Suriyelilere) Avrupa'nın kapılarını açarsak çok ciddi bir oranda gidiş olur diye düşünüyorum."