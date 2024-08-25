Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Meclis'te kan akıtılan olaylarla destek çıktı! /25 Ağustos 2024 15:07

Erdoğan, Meclis'te kan akıtılan olaylarla destek çıktı!

Bitlis'te konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AKP milletvekili Alpay Özalan'ın TİP milletvekili Ahmet Şık'a saldırmasıyla gündem olan Can Atalay oturumuna dair ilk kez konuştu.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiler İplik Fabrikası önünde Bitlis kamu ve özel sektör yatırımları toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, buradaki konuşmasında; TBMM'de AKP milletvekili Alpay Özalan'ın TİP Milletvekili Ahmet Şık'a saldırmasıyla gündem olan Can Atalay oturumuna dair ilk kez konuştu.

İfadelerinde Ahmet Şık'ı "marjinal" ve "provokatör" olarak niteleyen Erdoğan, muhalefeti de hedef aldı.

"BU PROVOKATÖRÜ ELLERİNDEN GELSE DEMOKRASİ HAVARİSİ İLAN EDECEKLERDİ"

Erdoğan şöyle konuştu:

Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalkıp şimdi İstanbul'un çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Belediyeleri 3 ayda hısım akraba çiftliğine çevirdiler. Meydanlara söz verdikleri halde binlerce belediye işçisini kapı dışarı ettiler. Avrupa'da keyif çatan gösteriş müptelası bir elitizm çıktı. Kendi menfaatleri dışında hiçbir gündemleri yok. Yetkiyi milletten alıp hizmeti hapisteki teröriste veriyorlar. Meclis'te provokatörlük yapan bir marjinale kimlerin kol kanat gerdiğini takip etik.

Meclis kürsüsünden millete hakaret eden bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edeceklerdi. Muhalefetin bu koroya ip gibi dizilmesi teslimiyet işaretidir. Bir avuç marjinal muhalefeti esir almış, parmağında oynatmaktalar. Halktan kopmuş durumdalar. milletimiz bunların neyin peşinden koştuğunu çok iyi görmekte. Bunlardan ülkeye hayıt gelmesi mümkün değildir. Türkiye'yi sıkıntılarından kurtaracak olan yine biziz.


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