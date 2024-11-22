Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Meclis'teki kayyım arbedesi için muhalefeti hedef aldı: Boyun eğmeyiz /22 Kasım 2024 15:50

Erdoğan, Meclis'teki kayyım arbedesi için muhalefeti hedef aldı: Boyun eğmeyiz

Meclis’teki kayyım arbedesine ilişkin ilk kez konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan “Muhalefet yaptıklarını zannedenler derin bir yanılgı içindedir. Biz siyasi hayatımızın hiçbir döneminde kabadayılığa, zorbalığa, şehir eşkıyalığına hiçbir zaman boyun eğmedik, eğmeyiz” dedi.

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İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Anadolu Ajansı İstanbul Enerji Forumu'nda konuşan Erdoğan, Meclis’teki kayyım arbedesine ilişkin ilk kez konuştu. Erdoğan “Muhalefet yaptıklarını zannedenler derin bir yanılgı içindedir. Biz siyasi hayatımızın hiçbir döneminde kabadayılığa, zorbalığa, şehir eşkıyalığına hiçbir zaman boyun eğmedik, eğmeyiz” dedi.

“SİYASİ HAYATIMIZDA KABADAYILIĞA BOYUN EĞMEYİZ”

Erdoğan, şöyle devam etti: Gazi Meclisimizin çatısı altında önceki gün şahit olduğumuz şiddet görüntülerine, kaba kuvvete kesinlikle müsamahamız yoktur. Komisyon basarak, üyesi dahi olmadıkları komisyonda terör estirerek, muhalefet yaptıklarını zannedenler, derin bir yanılgı içindedir. Biz, yarım asrı bulan siyasi hayatımızın hiçbir döneminde kabadayılığa, zorbalığa ve şehir eşkıyalarına boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyiz.


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