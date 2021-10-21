Samanyolu Haber /Gündem / "Erdoğan Merkez Bankası" /21 Ekim 2021 17:59

"Erdoğan Merkez Bankası"

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya indirmesi dış basında da yankı buldu. Bloomberg yaptığı habere 'Erdoğan'ın merkez bankası' başlığını atarken Financial Times, Merkez Bankası'nın uyarılara meydan okuduğunu belirtti.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya indirdi. Merkez Bankası’nın sert indirimi TL'nin dolar ve avro karşısındaki değerinin düşmesine neden olurken dış basında yankı buldu.

ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, “Erdoğan’ın merkez bankası yine lira pahasına faiz indirimi yaptı” başlıklı haberinde, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alışılmışın dışında parasal fikirleri tarafından desteklenen TCMB, ‘geçici’ enflasyonda beklenenden daha büyük bir faiz indirimi gerçekleştirdi” ifadelerine yer verdi.

Geçen hafta Para Politikası Kurulu’ndaki değişikliğin, TL’yi yeni düşük seviyelere ittiği hatırlatılan haberde bu yıl TL’nin dolar karşısındaki kaybının  Bloomberg tarafından izlenen diğer tüm büyük para birimlerinden daha fazla olduğu belirtildi.

Bloomberg’e konuşan Londra merkezli finans kuruluşu InTouch Capital’de analist olan Piotr Matys, “İndirim, TL’nin değerindeki hızlı düşüşün olumsuz sonuçlarına bakılmaksızın merkez bankasının para politikasını gevşetme niyetinde olduğuna dair çok güçlü bir mesaj olarak yorumlanabilir” dedi.


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