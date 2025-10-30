Erdoğan-Merz Gazze gerginliği: “Almanya görmüyor mu?”

Bir Türk gazeteci, Almanya’nın İsrail’e verdiği desteği ve Avrupa’daki Müslüman karşıtı saldırıları sordu. Merz, Almanya’nın “İsrail devletinin kurulmasından bu yana” yanında olduğunu vurguladı ve “Holokostu yaşayan milyonlarca Yahudi için İsrail bir sığınaktı, bu nedenle Almanya her zaman İsrail’in yanında olacaktır” dedi.



Merz, Gazze’deki sivil ölümlerine değinse de İsrail’in “kendini savunma hakkını” kullandığını savundu. “Gazze’deki çocukların kaderi beni çok üzüyor ama Hamas rehineleri bıraksaydı savaş biterdi” ifadelerini kullandı.



Erdoğan ise Merz’in açıklamalarına sert tepki gösterdi. “Ne yazık ki 60 binden fazla çocuk, kadın ve yaşlı öldürüldü. Hamas’ın elinde nükleer silah yok ama İsrail bunlara sahip ve Gazze’yi her gün bombalıyor” dedi.



Erdoğan, Almanya’ya seslenerek “Bunları görmüyor musunuz? Gazze’yi açlıkla, soykırımla terbiye etmenin gayreti içindeler” ifadelerini kullandı.



İsrail’in insani yardımları engellediğini belirten Erdoğan, “Kızılay oraya yardım ulaştıramıyor. Bu soykırımı durdurmak insani görevimizdir” dedi.



Erdoğan, Türkiye ve Almanya’nın ateşkes için birlikte çalışabileceğini vurguladı: “Nasıl ki Ukrayna-Rusya savaşının bitmesini istiyoruz, aynı şekilde Gazze’de de barıştan yanayız.”

