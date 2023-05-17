Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu; Memleket Partisi ikinci turda kimi destekleyecek?

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından, 14 Mayıs seçimlerine iki gün kala hakkında çıkan iddialar üzerine adaylıktan çekilen Muharrem İnce’nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi’nde, parti meclisi (PM) toplandı.







4 saat 15 dakika süren toplantıda, seçimlerin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan’ın mı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mu “desteklenmesinin daha doğru olduğu” tartışıldı. Ancak parti yönetimi “her iki adayın doğrudan desteklenmesine” vize vermedi. PM’den “Ne Erdoğan ne Kılıçdaroğlu” kararının çıktığı ileri sürüldü. Bu konuda tercihin Memleket Partisi’ne oy veren seçmenlere bırakılmasının perde gerisinde, “Genel başkan İnce’nin eski partisine olan kırgınlığın yattığı” değerlendiriliyor.