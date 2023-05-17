Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu; Memleket Partisi ikinci turda kimi destekleyecek? /17 Mayıs 2023 14:19

Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu; Memleket Partisi ikinci turda kimi destekleyecek?

Memleket Partisi, genel başkan Muharrem İnce başkanlığında toplandı. Toplantıda, seçimlerin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan’ın mı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mu “desteklenmesinin daha doğru olduğu” tartışıldı.

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Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından, 14 Mayıs seçimlerine iki gün kala hakkında çıkan iddialar üzerine adaylıktan çekilen Muharrem İnce’nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi’nde, parti meclisi (PM) toplandı.

4 saat 15 dakika süren toplantıda, seçimlerin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan’ın mı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mu “desteklenmesinin daha doğru olduğu” tartışıldı. Ancak parti yönetimi “her iki adayın doğrudan desteklenmesine” vize vermedi. PM’den “Ne Erdoğan ne Kılıçdaroğlu” kararının çıktığı ileri sürüldü. Bu konuda tercihin Memleket Partisi’ne oy veren seçmenlere bırakılmasının perde gerisinde, “Genel başkan İnce’nin eski partisine olan kırgınlığın yattığı” değerlendiriliyor.
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